SUA au recomandat evacuări la cea mai mare bază militară din Orientul Mijlociu, la fel ca înaintea atacului de anul trecut asupra Iranului

Militari americani fotografiați în interiorul centrului de comandă de la baza aeriană Al Udeid, în timpul unui tur pentru presă, FOTO: PJF Military Collection / Alamy / Profimedia Images

Statele Unite au recomandat unei părți a personalului bazei aeriane Al Udeid din Qatar, cea mai mare bază militară americană din Orientul Mijlociu, să o părăsească până miercuri seara, au declarat trei diplomați pentru Reuters, pe fondul îngrijorărilor legate de situația explozivă din Iran.

Ambasada SUA la Doha nu a avut un comentariu imediat, iar ministerul de externe al Qatarului nu a răspuns imediat unei solicitări a Reuters de confirmare sau comentarii.

Baza militară Al Udeid găzduiește aproximativ 10.000 de militari.

„Este vorba despre o schimbare de postură, nu despre o evacuare ordonată”, a declarat unul dintre diplomați pentru Reuters. Diplomatul a precizat că nu știe să fi fost oferit un motiv specific pentru această schimbare de postură.

Un înalt oficial iranian a declarat anterior pentru Reuters că Teheranul a avertizat țările din regiune că va lovi bazele militare americane în cazul unui atac din partea Washingtonului, după ce președintele Donald Trump a amenințat că va interveni în Iran.

Anul trecut, cu mai bine de o săptămână înainte ca Statele Unite să lanseze pe 22 iunie lovituri aeriene asupra Iranului, o parte din personal și din familiile acestuia au fost mutate de la bazele americane din Orientul Mijlociu. După atacurile americane din iunie, Iranul a lansat un atac cu rachete asupra bazei din Qatar.

Trump le-a promis iranienilor că „ajutorul e pe drum”

Președintele Trump, i-a încurajat marți seara pe iranienii care protestează în stradă de mai bine de două săptămâni să continue protestele până la răsturnarea regimului, promițând într-un mesaj distribuit pe rețeaua sa Truth Social că „ajutorul este pe drum”, fără a da însă mai multe detalii.

În mesajul său, liderul de la Casa Albă a precizat totodată că a „anulat toate întâlnirile cu oficialii iranieni până când nu vor înceta uciderile fără sens ale protestatarilor”.

„Patrioți iranieni, CONTINUAȚI PROTESTELE – PRELUATI CONTROLUL INSTITUȚIILOR!!! Rețineți numele ucigașilor și agresorilor. Vor plăti un preț mare. Am anulat toate întâlnirile cu oficialii iranieni până când uciderea fără sens a protestatarilor se va opri. AJUTORUL ESTE PE DRUM. MIGA!!! PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP” – este mesajul postat de Donald Trump.

Republica Islamică se confruntă de mai bine de două săptămâni cu una dintre cele mai importante mişcări de protest de la proclamarea sa în 1979, iar Trump a amenințat încă de la începutul lunii ianuarie cu o intervenție americană dacă împotriva protestatarilor se folosește forța.

Un oficial iranian a declarat marți pentru Reuters, înainte de mesajul lui Trump, că aproximativ 2.000 de oameni, inclusiv membri ai forțelor de securitate, au fost uciși în timpul protestelor. A fost pentru prima dată când autoritățile recunosc numărul mare de victime cauzate de represiunea brutală declanșată de regimul de la Teheran.

Reuniune a Consiliului Național de Securitate al SUA

Un înalt oficial de la Teheran a declarat miercuri pentru Reuters că comunicările directe între ministrul de externe al Iranului, Abbas Araqchi, și emisarul special al SUA, Steve Witkoff, au fost suspendate, după amenințările formulate cu o zi înainte de Donald Trump.

Înaltul oficial a adăugat că amenințările SUA subminează eforturile diplomatice și că potențialele întâlniri între cei doi oficiali pentru a găsi o soluție diplomatică în dosarul nuclear au fost anulate.

Consiliul Național de Securitate s-a reunit marți fără Trump pentru a pregăti opțiunile pentru președinte, a declarat o persoană familiarizată cu situația, citată de Washington Post.

Cât de sigur este faptul că Trump va acționa în Iran nu este deocamdată clar.

The Wall Street Journal a relatat duminică că Trump este înclinat să ordone un atac asupra Iranului.

Marți, site-ul Al-Monitor, o publicația cu sediul în SUA care urmărește situația din Orientul Mijlociu, a scris că guvernul israelian rămâne convins că Trump va reuși să depășească opoziția internă americană față de un atac.

„Întrebarea nu este dacă Trump va ataca, ci când și în ce măsură”, a declarat o sursă din domeniul securității pentru Al-Monitor.

SUA au recomandat cetățenilor americani să părăsească Iranul

Marți, ambasada virtuală a SUA din Iran a îndemnat cetățenii americani care se află în țară să plece „acum”, avertizându-i totodată să nu se bazeze pe ajutorul guvernului american.

Ambasada virtuală a emis marți o alertă de securitate, în care a avertizat:

„Protestele din Iran se intensifică și ar putea deveni violente, rezultând arestări și răniri. Măsuri sporite de securitate, închideri de drumuri, întreruperi ale transportului public și blocaje ale internetului sunt în curs de desfășurare”, a transmis Ambasada virtuală a SUA.

Ambasada virtuală a atenționat cetățenii americani să pregătească „un plan pentru a pleca fără a conta pe ajutorul guvernului american”.

„Guvernul iranian a restricționat accesul la rețelele mobile, fixe și naționale de internet. Companiile aeriene continuă să limiteze sau să anuleze zborurile către și dinspre Iran, mai multe companii suspendând serviciile până vineri, 16 ianuarie”, se menționează în alerta de călătorie.

Washingtonul le recomandă, de asemenea, cetățenilor americani să evite protestele, să „fie discreți” și, dacă este sigur, să ia în considerare părăsirea Iranului „pe cale terestră” către Armenia sau Turcia.

Guvernul SUA nu are relații diplomatice sau consulare cu Republica Islamică Iran. În absenţa legăturilor dintre SUA şi Iran, autorităţile de la Washington au deschis o ambasadă virtuală.

Protestele, care au început la Teheran pe 28 decembrie, au fost declanșate inițial de prăbușirea monedei iraniene – rialul – și s-au transformat curând în demonstrații anti-regim la nivel național, oamenii fiind revoltați și de restricțiile sociale și politice impuse de guvern.