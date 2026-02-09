SUA se pregătesc să deschidă un nou front în lupta pentru controlarea mineralelor critice: „Pun bani în spatele retoricii lor”

Donald Trump, fotografiat cu o cască de protecție pe cap în timpul unei vizite pe care a efectuat-o în 2025 la clădirea în renovare a Rezervei Federale, banca centrală a SUA, FOTO: Andrew Caballero-Reynolds / AFP / Profimedia Images

Statele Unite folosesc contracte de preluare garantată a producției („offtake”) și finanțare susținută de guvernul federal pentru a concura pe termen scurt cu China în securizarea aprovizionării cu cupru, cobalt și alte minerale critice din Africa, au spus pentru Reuters diplomați, directori și analiști. Declarațiile au fost făcute înaintea Mining Indaba, cea mai mare conferință minieră organizată anual pe continentul negru.

Washingtonul își concentrează atenția asupra Zambiei, Guineei și Republicii Democrate Congo. În pofida războiului cu rebelii susținuți de Rwanda vecină, RD Congo asigură peste 70% din oferta globală de cobalt și a produs aproximativ 3,3 milioane de tone metrice de cupru în 2024.

În loc să plaseze operatori americani în țări cu risc ridicat, SUA se orientează însă către structuri de tip offtake și alte aranjamente comerciale, precum cel pe care îl are cu compania elvețiană de tranzacționare Mercuria și acordurile cu compania minieră de stat congoleză Gécamines, pentru a direcționa producția către lanțuri aliniate Statelor Unite.

Contractele de tip „offtake” prevăd de regulă că o țară sau o companie își asigură drepturile asupra unei părți din producția unei mine în schimbul finanțării sau al altor forme de sprijin.

„Vedem deja cum implicarea SUA remodelează fluxurile de minerale din Africa”, a declarat pentru Reuters Thomas Scurfield, analist senior la organizația nonprofit NRGI, înaintea conferinței Mining Indaba, ce va avea loc săptămâna aceasta în Africa de Sud.

„Statele Unite pun bani în spatele retoricii lor, dar rămâne de văzut dacă pot concura cu amploarea și viteza Chinei”, a adăugat Scurfield.

„SUA își desfășoară puterea financiară” în cursa pentru mineralele Africii

Atât SUA, cât și China, sunt așteptate să caute noi angajamente la evenimentul minier de la Cape Town, Washingtonul sondând deja oficialii în legătură cu subiectele de care sunt interesate în domeniul mineralelor.

Iar strategia SUA vizează mai multe minerale critice pentru o serie largă de industrii.

Xiao Wenhao, analist la Shanghai Metals Market, a declarat pentru Reuters că lanțul de aprovizionare cu cobalt al Chinei se confruntă, de asemenea, cu riscuri, pe măsură ce restricțiile la export impuse de Congo se ciocnesc de cooperarea în expansiune dintre SUA și țara africană.

În altă parte, compania londoneză Pensana a renunțat la planurile de a construi o rafinărie de pământuri rare în Marea Britanie pentru a procesa materia primă provenită din mina sa din Angola, mutând proiectul în Statele Unite. Compania a invocat „stimulentele” mai puternice și garanțiile de preț oferite de SUA.

„Aceasta este SUA care își desfășoară puterea financiară, nu prezența industrială”, afirmă Vincent Rouget, analist la Control Risks. „Prin canale de tip offtake și structuri comerciale, Washingtonul poate redirecționa cuprul congolez către cumpărători americani fără a-și asuma riscurile politice sau operaționale ale administrării minelor din RDC”, explică el.

Companiile chineze controlează în continuare multe dintre cele mai mari active de cupru și cobalt din Congo, inclusiv Tenke Fungurume și Kamoa-Kakula, și au direcționat cea mai mare parte a producției către China pentru rafinare timp de mai bine de un deceniu.

Dincolo de cupru și cobalt, Congo începe să se contureze ca furnizor de zinc, germaniu și galiu.

Noile acorduri de tip offtake poziționează Gécamines drept un exportator major de zinc și principal cumpărător de concentrate de germaniu și galiu, compania înregistrând recent prima sa exportare de germaniu procesat local.

Muncitori congolezi, fotografiați între saci cu cobalt și cupru extras, FOTO: Phil Moore / AFP / Profimedia Images

China versus Occidentul în Africa

Contrastul în modul de mobilizare a capitalului rămâne puternic.

Compania americană KoBold Metals a declarat pentru Reuters că a concesionat peste 3.000 de kilometri pătrați în centura de litiu și cupru, dar nu va avansa proiecte care sunt implicate în litigii, din cauza standardelor sale de guvernanță corporativă.

Operatorii chinezi, în schimb, au continuat să avanseze pe terenuri disputate, consolidându-și avantajul de viteză în intrarea pe piață.

La Manono, unul dintre cele mai mari zăcăminte de litiu neexploatate din lume, KoBold spune că nu va avansa până când problemele de proprietate nu vor fi rezolvate, în timp ce rivalii chinezi de la Zijin dezvoltă infrastructura pe blocul nordic.

Dacă va obține fără litigii blocul sudic, KoBold afirmă că producția ar putea începe în termen de trei ani.

În Guineea, consorțiul Winning Consortium Simandou, susținut de China, a avansat cu construcția căii ferate și a portului la uriașul zăcământ Simandou, în pofida disputelor de proprietate, forțând practic compania britano-australiană Rio Tinto să se alinieze.