SUA vor ca Europa să preia majoritatea capacităților convenționale de apărare ale NATO până în 2027 / Europenii cred că termenul limită este nerealist

Donald Trump, fotografiat în timp ce părăsește conferința de presă pe care a susținut-o după summitul NATO din iulie 2018, FOTO: Gints Ivuskans / Alamy / Profimedia Images

Dacă Europa nu va respecta termenul limită din 2027, SUA ar putea înceta să participe la unele mecanisme de coordonare a apărării NATO, au declarat mai multe surse pentru Reuters.

Capacitățile de apărare convenționale includ active non-nucleare – de la trupe, la arme.

Statele Unite doresc ca Europa să preia majoritatea capacităților convenționale de apărare ale NATO, de la cele informaționale la rachete, până în 2027, au declarat oficialii Pentagonului săptămâna aceasta, un termen limită strâns care li s-a părut nerealist unor oficiali europeni.

Mesajul, relatat de cinci surse familiarizate cu discuția, inclusiv un oficial american, a fost transmis la o întâlnire la Washington săptămâna aceasta între personalul Pentagonului care coordonează politica NATO și mai multe delegații europene.

Transferul acestei sarcini de la SUA către membrii europeni ai Organizației Tratatului Atlanticului de Nord ar schimba dramatic modul în care Statele Unite, membru fondator al alianței postbelice, colaborează cu cei mai importanți parteneri militari ai săi.

În cadrul întâlnirii, oficialii Pentagonului au indicat că Washingtonul nu este încă satisfăcut de progresele înregistrate de Europa în ceea ce privește consolidarea capacităților sale de apărare de la invazia Rusiei în Ucraina în 2022.

Oficialii americani le-au spus omologilor lor că, dacă Europa nu va respecta termenul limită din 2027, SUA ar putea înceta să participe la unele mecanisme de coordonare a apărării NATO, au declarat sursele, care au solicitat anonimatul pentru a discuta conversații private.

Unii oficiali din Congres sunt conștienți și îngrijorați de mesajul Pentagonului către europeni, a declarat un oficial american, citat de Reuters.

Cum va fi măsurat progresul european?

Capacitățile de apărare convenționale includ active non-nucleare – de la trupe, la arme, iar oficialii nu au explicat modul în care SUA ar măsura progresul Europei în ceea ce privește asumarea majorității sarcinilor.

De asemenea, nu era clar dacă termenul limită din 2027 reprezenta poziția administrației Trump sau doar opiniile unor oficiali ai Pentagonului. La Washington există dezacorduri semnificative cu privire la rolul militar pe care SUA ar trebui să îl joace în Europa.

Mai mulți oficiali europeni au declarat că termenul limită din 2027 nu este realist, indiferent de modul în care Washingtonul măsoară progresul, deoarece Europa are nevoie de mai mult decât bani și voință politică pentru a înlocui anumite capacități ale SUA pe termen scurt.

Printre alte provocări, aliații NATO se confruntă cu întârzieri în producția echipamentelor militare pe care încearcă să le achiziționeze. În timp ce oficialii americani au încurajat Europa să cumpere mai multe materiale fabricate în SUA, unele dintre cele mai apreciate arme și sisteme de apărare fabricate în SUA ar avea nevoie de ani de zile pentru a fi livrate dacă ar fi comandate astăzi.

SUA contribuie, de asemenea, cu capacități care nu pot fi pur și simplu achiziționate, cum ar fi operațiunile de intelligence, supraveghere și recunoaștere, care s-au dovedit esențiale pentru efortul de război al Ucrainei.

Un oficial NATO care a vorbit în numele alianței a spus pentru Reuters că aliații europeni au început să-și asume mai multă responsabilitate pentru securitatea continentului, dar nu a comentat termenul limită din 2027.

„Aliații au recunoscut necesitatea de a investi mai mult în apărare și de a transfera povara apărării convenționale” de la SUA către Europa, a spus oficialul.

Statele europene au acceptat în mare măsură cererea președintelui american Donald Trump de a-și asuma mai multă responsabilitate pentru propria securitate și s-au angajat să crească semnificativ cheltuielile pentru apărare.

Uniunea Europeană și-a stabilit obiectivul de a pregăti continentul să se apere singur până în 2030 și afirmă că trebuie să acopere lacunele în domeniul apărării aeriene, al dronelor, al capacităților de război cibernetic, al munițiilor și în alte domenii.

Oficialii și analiștii au afirmat că chiar și acest termen este extrem de ambițios.

O relație transatlantică tot mai rece

Administrația Trump a susținut în mod constant că aliații europeni trebuie să contribuie mai mult la alianța NATO, dar nu este întotdeauna clar care este poziția președintelui față de NATO, observă Reuters.

În campania electorală din 2024, Trump a criticat frecvent aliații europeni și a declarat că îl va încuraja pe președintele rus Vladimir Putin să invadeze țările NATO care nu cheltuiesc o sumă echitabilă pentru apărare.

Însă, la summitul anual al liderilor NATO din iunie, Trump i-a lăudat pe liderii europeni pentru că au acceptat planul SUA de a crește ținta anuală a cheltuielilor pentru apărare a statelor membre la 5% din produsul intern brut.

În lunile care au urmat, Trump a oscilat între o linie mai dură față de Rusia – principalul adversar al blocului – și, mai recent, o disponibilitate de a negocia cu Moscova în conflictul din Ucraina. Oficialii europeni s-au plâns că au fost în mare parte excluși din aceste negocieri.

La o reuniune a miniștrilor de externe ai NATO din această săptămână, secretarul de stat adjunct al SUA, Christopher Landau, a declarat că este „evident” că aliații NATO ar trebui să-și asume responsabilitatea pentru apărarea Europei.

„Administrațiile succesive ale SUA au spus acest lucru într-o formă sau alta aproape toată viața mea, dar administrația noastră vorbește serios”, a scris Landau pe X.