Summer Well Festival încheie cea de-a 13 ediție printr-un spectacol pur și simplu maiestuos

Ultima zi a festivalului Summer Well a fost apogeul unui weekend extraordinar, adunând din nou zeci de mii de participanți dornici să se bucure de muzică bună și de o atmosferă inegalabilă.

Stone, Joker Out, Keane și Two Door Cinema Club au oferit show-uri spectaculoase pe Main Stage, lăsând publicul în extaz. În timp ce, pe Sunset Stage le-am auzit vocile și versurile superbe ale Paulinei și ale lui Rareș. Cei doi au pregătit publicul pentru momentul unic și plin de emoție oferit de Lucky Love.

Hollow Idols Stage-ul a continuat să fie epicentrul experiențelor alternative, iar Electro Punk Stage a găzduit trupa PLANT și On The Block, fiecare cu un dinamism și o vitalitate distincte, combinând senzațional punk-ul cu trap-ul. Nu în ultimul rând, A-trak a incheiat seara la After Party Stage cu un spectacol de neuitat.

Atmosfera unică a festivalului a fost susținută de diverse activități și instalații care au transformat locația într-un adevărat paradis al distracției. De la zonele de relaxare la spațiile care transpuneau superbitatea artelor vizuale, fiecare element a contribuit la crearea unei experiențe complete și pline de magie.



Suntem convinși astfel că participanții au trăit din plin fiecare moment, iar energia și bucuria au fost cuvintele de ordine ale acestei ultime zile.



Summer Well Festival și-a consolidat încă o dată statutul de eveniment de referință în peisajul festivalurilor de vară, lăsând în urmă amintiri de neprețuit și promisiunea unui ediții viitoare la fel de strălucite.

Despre Summer Well:

Mai mult decât un festival de muzică, Summer Well este o întreagă experiență ce va avea loc în perioada 9-11 august 2024, într-o locație unică, ce ne este casă încă de la început, Domeniul Știrbey din Buftea. În 2024, Summer Well va sărbători 13 ani de la înființare. Pe lângă cele 5 scene, festivalul va avea zone de party, instalații de artă, zone de mâncare și băutură, de relaxare și alte activități.

