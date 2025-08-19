SuperLiga: FC Argeș a învins-o pe Oțelul Galați pe teren propriu

FC Argeș a învins-o pe Oțelul Galați cu scorul de 2-0 (0-0), luni seara, pe teren propriu, la Mioveni, într-un meci din etapa a șasea a Superligii de fotbal, potrivit Agerpres.

Piteștenii au făcut diferența în decurs de câteva minute, prin doi iberici, portughezul Ricardo Matos (62 – penalty) și spaniolul Rober Sierra (65).

Matos a deschis scorul după ce tunisianul Adel Bettaieb a fost faultat în careu de croatul Diego Zivulic. Sierra a majorat diferența cu o lovitură de cap la colțul scurt, din 3 metri, la cornerul executat de croatul Jakov Blagaic.

Gazdele au dominat jocul, desfășurat pe o ploaie insistentă, și au avut și o bară, prin Dorinel Oancea (23).

FC Argeș – ASC Oțelul Galați 2-0 (0-0), Stadion Municipal – Mioveni

Au marcat: Ricardo Matos (62 – penalty), Rober Sierra (65).

Arbitru: Horia Gabriel Mladinovici; arbitri asistenți: Cosmin Vatamanu, Mihăiță Necula (toți din București); al patrulea oficial: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe)

Arbitru video: Iulian Dima (București); arbitru asistent video: Cristina Mariana Trandafir (București)

Observatori: Cristina Babadac (Reșița) – CCA, Imilian Șerbănică (Bragadiru) – LPF