Surpriză la Premiile Oscar: Filmul „Dune 2” nu e eligibil la una din categoriile la care era considerat favorit

Filmul „Dune 2” al regizorului canadian Denis Villeneuve nu întrunește condițiile Academiei Americane a Artelor și Științelor Filmului pentru a concura la următoarea gală a Premiilor Oscar pentru cea mai bună coloană sonoră, categorie la care era considerat unul dintre marii favoriți, dezvăluie revista Variety.

Lansat la începutul lunii martie, Dune: Part Two a fost pe larg apreciat de criticii de film, care au lăudat povestea sa, imaginea și coloana sonoră compusă de Hans Zimmer. Filmul lui Villeneuve a fost și un succes comercial, cu încasări mondiale de peste 700 de milioane de dolari versus un buget de producție de 190 de milioane.

Dune: Part Two este în prezent al patrulea film ca încasări realizate în cinematografe în 2024, în spatele doar a lungmetrajelor Inside Out 2, Deadpool & Wolverine și Despicable Me 4, potrivit datelor site-ului de specialitate boxofficemojo.

Însă coloana sonoră puternică compusă de Hans Zimmer pentru noul film nu va putea concura pentru Premiul Oscar din cauza unei reguli a Academiei Americane a Artelor și Științelor Filmului privind muzica deja existentă. Regula în cauză stipulează că:

„În cazuri precum cele ale continuărilor sau francizelor din orice media, coloana sonoră nu trebuie să folosească mai mult de 20% din temele deja existente și muzică împrumutată din coloane sonore anterioare din franciză”.

Jurnaliștii de la Variety au aflat că noua coloană sonoră a lui Zimmer nu întrunește acest criteriu întrucât elementele împrumutate din primul film Dune, apărut în cinematografe în 2021, depășește pragul de 20% stipulat de academia care decernează Premiile Oscar.

Compozitorul Hans Zimmer (stânga) alături de Denis Villeneuve, regizorul noilor filme „Dune”, FOTO: Dave Allocca-StarPix / INSTAR Images / Profimedia

Primul film „Dune” i-a adus lui Zimmer al doilea Premiu Oscar din carieră

Zimmer a declarat însă pentru Variety că nu este foarte deranjat de situație întrucât nu face muzică pentru premii.

„În lumea narațiunii scopul nostru este să servim povestea și să conectăm publicul. Cu Dune: Part Two am continuat călătoria pe care am început-o în prima jumătate a cărții în exact același moment în care am lăsat-o. Coloana sonoră a fost scrisă pentru a extinde și evolua elementele sale și a le duce, la fel ca romanul, la un deznodământ natural, planificat de la primul cuvânt la ultima notă muzicală”, a declarat compozitorul german în vârstă de 67 de ani.

El este unul dintre cei mai apreciați compozitori de la Hollywood, cu nu mai puțin de 12 nominalizări la Premiile Oscar pentru muzica pe care a compus-o pentru filme ca Rain Man, Gladiatorul, Inception sau Interstellar.

Zimmer a câștigat Premiul Oscar pentru cea mai bună coloană sonoră de două ori, prima dată pentru filmul de animație The Lion King din 1994. A doua oară a fost premiat cu Oscarul în 2022 tocmai datorită coloanei sonore pe care a compus-o pentru primul film Dune regizat de Denis Villeneuve.

Dune: Part One a câștigat atunci 6 Premii Oscar, dar toate au fost la categoriile „tehnice” precum cea mai bună imagine, cel mai bun sunet și cele mai bune decoruri.

Următoarea gală a Premiilor Oscar, a 97-a din istorie, va avea loc în data de 2 martie a anului viitor.