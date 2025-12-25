Suspectă de jaf armat în Italia, o brăileancă a fost pusă sub control judiciar de o instanță din România

O femeie de 45 de ani, din oraşul Ianca, judeţul Brăila, pe numele căreia autorităţile italiene au emis o semnalare privind săvârşirea unui jaf armat, în 22 decembrie, pe teritoriul Italiei, a fost reţinută, la propunerea poliţiştilor brăileni, de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, fiind ulterior plasată cub control judiciar pentru 30 de zile în baza unei decizii judecătoreşti, informează News.ro.

La data de 24 decembrie, poliţişti din cadrul Poliţiei Ianca au depistat, în oraşul din judeţul Brăila, o femeie de 45 de ani din acelaşi oraş, pe numele căreia, la data de 22 decembrie, autorităţile din Italia au emis o semnalare privind arestarea acesteia în vederea predării sau extrădării, pentru săvârşirea infracţiunii de jaf organizat sau armat/ furt organizat sau tâlhărie cu utilizare de arme, informează IPJ Brăla.

Potrivit sursei citate, în 24 decembrie, femeia a fost prezentată de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Brăila Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, pe numele femeii fiind emisă ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore.

Sursa citată a precizat că instanţa a dispus, în cazul femeii, măsura controlulului judiciar pentru 30 de zile.