Taiwanul se pregătește de venirea unui uragan de categoria 4 / În inima furtunii, vântul are 210 km/h

Autorităţile din Taiwan au emis o avertizare luni înainte de sosirea taifunului Krathon, care a crescut în intensitate şi are de acum forţa unui uragan de categoria 4, în timp ce se îndreaptă spre coastele vestice şi intens populate ale acestei insule asiatice, unde va aduce ploi torenţiale şi vânturi puternice, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Taiwan se confruntă cu regularitate cu taifunuri, însă acestea ating în general uscatul în regiunile muntoase şi slab populate de pe coasta sa estică, situată pe ţărmul de la Oceanul Pacific.

Krathon ar urma să lovească un oraş portuar major, Kaohsiung, miercuri dimineaţă, şi să se îndrepte apoi spre centrul Taiwanului, urmând să evolueze pe direcţia Nord-Est şi să părăsească în cele din urmă insula pentru a ajunge în Marea Chinei de Est, a anunţat Administraţia Centrală de Meteorologie (CWA).

Taifunul Krathon a crescut în intensitate până la echivalentul unui uragan de categoria 4, generând vânturi ce ating viteze de peste 210 kilometri pe oră în centrul său, potrivit platformei online Tropical Storm Risk.

„Impactul va deveni din ce în ce mai mare”, a declarat Gene Huang, specialist în prognoze meteorologice în cadrul CWA, referindu-se la ameninţările pentru regiunile sud-vestice din Taiwan şi adăugând că este „rar” ca un taifun atât de puternic să lovească în mod direct câmpiile din vestul insulei.

„Este o premieră în istorie pentru un taifun cu o astfel de deplasare şi de intensitate”, a precizat Gene Huang.

