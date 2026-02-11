Taxe mai mari pentru milionarii din New York. Primarul spune că orașul este „pe marginea prăpastiei”

Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a cerut miercuri majorarea cu două puncte procentuale a impozitului pentru locuitorii care câștigă peste un milion de dolari pe an, precum și creșterea cotei de impozitare pentru companii la nivel de stat, propuneri pe care le-a susținut încă din campania electorală, transmite Reuters.

În timpul audierilor din Senatul statului New York privind bugetul pe 2026, Mamdani, membru al Partidului Democrat, a declarat că deficitul bugetar al orașului s-a redus de la 12 miliarde la 7 miliarde de dolari prin „adoptarea unei abordări ferme în privința economiilor, fără a compromite serviciile publice, actualizarea estimărilor privind veniturile și bonusurile și utilizarea rezervelor din cursul anului”.

În pofida reducerii deficitului bugetar, Mamdani a spus că New York-ul „se află pe marginea prăpastiei”.

„Cred că cei mai bogați și cele mai profitabile companii ar trebui să contribuie puțin mai mult, astfel încât toți să poată trăi cu demnitate”, a declarat Mamdani, care urmează să prezinte marți proiectul preliminar al bugetului orașului.

„De aceea, pe lângă majorarea impozitului pe profit, solicit o creștere cu 2% a impozitului pe venit pentru cei mai înstăriți newyorkezi.”

Mamdani a afirmat că o majorare de două procente ar acoperi aproape jumătate din deficitul bugetar al orașului.

În campanie, el a susținut creșterea cotei de impozitare pentru companii în statul New York de la 7,25% la 11,5%.

Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, membră a Partidului Democrat, ar trebui să aprobe orice majorare de taxe propusă de Mamdani.

Un purtător de cuvânt al lui Hochul nu a răspuns imediat solicitării de a comenta.

Guvernatoarea, care și-a prezentat bugetul luna trecută, și-a reiterat opoziția față de orice creștere a taxelor în stat.

„Putem face investiții transformatoare în viitorul nostru. Fără să majorăm taxele. Fără să împovărăm generația următoare cu munți de datorii”, a declarat Hochul luna trecută.