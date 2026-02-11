Sari direct la conținut
Actualitate

Taxe mai mari pentru milionarii din New York. Primarul spune că orașul este „pe marginea prăpastiei”

HotNews.ro
Taxe mai mari pentru milionarii din New York. Primarul spune că orașul este „pe marginea prăpastiei”
Zohran Mamdani a câștigat alegerile la primăria New York-ului. Sursă foto: Cristina Matuozzi / ddp USA / Profimedia

Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a cerut miercuri majorarea cu două puncte procentuale a impozitului pentru locuitorii care câștigă peste un milion de dolari pe an, precum și creșterea cotei de impozitare pentru companii la nivel de stat, propuneri pe care le-a susținut încă din campania electorală, transmite Reuters.

În timpul audierilor din Senatul statului New York privind bugetul pe 2026, Mamdani, membru al Partidului Democrat, a declarat că deficitul bugetar al orașului s-a redus de la 12 miliarde la 7 miliarde de dolari prin „adoptarea unei abordări ferme în privința economiilor, fără a compromite serviciile publice, actualizarea estimărilor privind veniturile și bonusurile și utilizarea rezervelor din cursul anului”.

În pofida reducerii deficitului bugetar, Mamdani a spus că New York-ul „se află pe marginea prăpastiei”.

„Cred că cei mai bogați și cele mai profitabile companii ar trebui să contribuie puțin mai mult, astfel încât toți să poată trăi cu demnitate”, a declarat Mamdani, care urmează să prezinte marți proiectul preliminar al bugetului orașului.

„De aceea, pe lângă majorarea impozitului pe profit, solicit o creștere cu 2% a impozitului pe venit pentru cei mai înstăriți newyorkezi.”

Mamdani a afirmat că o majorare de două procente ar acoperi aproape jumătate din deficitul bugetar al orașului. 

În campanie, el a susținut creșterea cotei de impozitare pentru companii în statul New York de la 7,25% la 11,5%.

Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, membră a Partidului Democrat, ar trebui să aprobe orice majorare de taxe propusă de Mamdani.

Un purtător de cuvânt al lui Hochul nu a răspuns imediat solicitării de a comenta.

Guvernatoarea, care și-a prezentat bugetul luna trecută, și-a reiterat opoziția față de orice creștere a taxelor în stat.

„Putem face investiții transformatoare în viitorul nostru. Fără să majorăm taxele. Fără să împovărăm generația următoare cu munți de datorii”, a declarat Hochul luna trecută.

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro