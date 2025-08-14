„Tehnologie modernă și consum redus”. Noul Duster 2025, lăudat la lansare pe piața din India

Producătorul auto Renault a prezentat oficial în India noul Duster 2025, iar un blog indian titrează că maşina „readuce farmecul robust, dar cu tehnologie modernă, design îmbunătățit și consum redus”.

Potrivit articolului citat, noul Duster 2025 păstrează postura robustă caracteristică, dar aduce linii mai bine conturate și un aspect modern.

Grila frontală impunătoare are acum inserții cromate, iar farurile LED cu proiector îi conferă un aer premium, notează jurnaliștii din India, lăudând noul model. Garda la sol mărită îi sporește prezența și îl face pregătit atât pentru drumurile urbane, cât și pentru teren accidentat. Jantele au un design nou, cu un aspect mai sportiv, iar în spate stopurile LED redesenate îi accentuează personalitatea de SUV de teren. La interior, bordul în două tonuri, tapițeria din piele ecologică și materialele soft-touch oferă o experiență mai rafinată, conform aceleiași surse.

Dotări și tehnologie

Unul dintre punctele forte ale Duster-ului a fost mereu confortul la rulare, scriu jurnaliștii din India, iar modelul 2025 continuă această tradiție. Suspensia este reglată pentru a absorbi denivelările fără a transmite disconfort, ceea ce îl face ideal pentru condițiile de drum din India. Direcția este ușoară pentru condusul în oraș, dar oferă stabilitate la viteze mari. Pentru cei pasionați de aventură, varianta cu tracțiune integrală (AWD) asigură aderență și control suplimentar, mai ales pe drumuri alunecoase sau denivelate.

Renault Duster 2025 vine echipat cu numeroase funcții moderne, mai scrie publicația citată. Dispune acum de un sistem multimedia cu ecran tactil mare, compatibil cu Android Auto și Apple CarPlay, un panou de bord digital complet, încărcare wireless pentru telefon, climatizare automată și pornire prin buton. Siguranța a fost și ea prioritară, SUV-ul oferind până la șase airbaguri, ABS cu EBD, asistență la pornirea în rampă, controlul tracțiunii și cameră video pentru parcare la 360 de grade.

Consum și eficiență

Modelul Duster 2025 aduce îmbunătățiri și la capitolul consum, devenind mai economic de întreținut. Versiunea pe benzină oferă aproximativ 17–19 km/l, în timp ce varianta turbo pe benzină consumă între 15 și 17 km/l, în funcție de stilul de condus. Cea mai eficientă rămâne motorizarea diesel, cu un consum de până la 21 km/l — o valoare foarte bună pentru un SUV de această dimensiune.

Ce modele Duster sunt vândute în India

Publicația menționează că sunt oferite trei motorizări: pe benzină de 1,5 litri, turbo benzină de 1,3 litri și diesel de 1,5 litri. Transmisia poate fi manuală, CVT sau automată, iar versiunile premium dispun de tracțiune integrală (AWD)

Prețuri (toate de catalog, India):

Vârful de gamă diesel AWD – aproximativ 16.280 euro;

Versiunea de bază pe benzină – 10.450 euro;

Versiune intermediară pe benzină/diesel – 12.320 euro;

Turbo benzină automată – 14.850 euro.

Estimările din presa indiană sugerează că Duster 2025 este un SUV echilibrat, care combină robustetea specifică modelului cu dotări moderne, eficiență la consum și opțiuni variate de motorizare și transmisie. Prin versatilitatea oferită — atât în trafic urban, cât și în off-road — și prețul competitiv, modelul ar putea fi un competitor interesant în segmentul compact SUV.