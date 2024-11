Tom Hanks spune că oamenii s-au săturat de filme în care doar ambalajul e frumos: „Care e povestea? Care e scopul acestui film?”

Actorul american Tom Hanks consideră că spectatorii s-au săturat de filmele fără substanță, „proptite” cu ajutorul efectelor speciale, și spune că Hollywood se bucură acum de „bogății” fără precedent în materie de posibilități pentru producțiile cinematografice, relatează revista Variety.

Hanks a făcut comentariile după ce a fost întrebat în timpul unui interviu acordat podcastului Happy Sad Confused ce părere are despre producțiile cu supereroi, probabil subiectul care a stârnit cele mai multe pasiuni în rândul spectatorilor în ultimii doi ani.

Unii fani au sărit în apărarea lor, însă trendul e unul negativ, aproape toate producțiile de acest gen lansate din 2023 încoace suferind eșecuri la box office. E efectul „oboselii față de supereroi”, după cum a numit un director de la Hollywood situația mai devreme în cursul acestui an. Hanks e undeva la mijloc.

„Țineți minte cum în anii 1970 și ’80 ei au încercat să facă o versiune pentru TV a Captain America și Spider-Man? Chiar și Batman, cel cu Adam West. Tehnologia care să îi facă să arate ca în benzile desenate nu exista, iar acum există. Poți face absolut orice. Putem spune probabil că Superman al lui Christopher Reeve a fost primul care s-a apropiat din cauza tehnologiei de avangardă care a permis înlăturarea firelor [din imagini]. Am crezut cu toții [că un om poate zbura] când l-am văzut. A fost chiar extraordinar”, a răspuns Hanks.

„Ne bucurăm acum de luxul bogățiilor și fiindcă acum poți face să se întâmple orice pe ecran suntem aduși înapoi la conceptul de ‘OK, asta e adevărat, dar care e povestea?’”, a adăugat el, cu referire la progresul tehnologic în materie de cinema.

„Poți visa Lacul Michigan și să îl umpli cu orologii care formează un dragon cu trei capete care răsuflă foc și distruge Chicago. Poți face asta. Dar care e scopul? Care e povestea și ce spune ea despre noi?”, a subliniat actorul care a câștigat două Premii Oscar consecutive în 1994 și 1995 pentru rolurile principale din filmele Philadelphia și Forrest Gump. Un singur actor reușise acest lucru anterior în istorie: legenda cinematografiei americane Spencer Tracy la sfârșitul anilor 1930.

Tom Hanks spune că un film trebuie să aibă un scop, nu doar să fure ochii

„A existat o perioadă, și așa am simțit și eu, când vedeam filmele DC și Marvel în ordine pentru a vedea aceste versiuni mai bune ale noastre. Dumnezeule, mă simt ca un X-Men uneori. Sunt derutat ca Spider-Man. Sunt furios ca Batman. Îmi iubesc țara atât de mult precum Captain America. Am fost pe drumul acesta. Am avut 20 de ani să explorăm genul acesta de lucru, iar acum suntem într-o evoluție și într-un loc în care [ne întrebăm]: ‘Și care e povestea? Care e tema? Care scopul acestui film?’”.

Anul acesta ne-a rezervat doar 3 filme DC și Marvel, studiourile lor cinematografice decizând să mai rarefieze lansările după ce anul trecut au înregistrat eșec după eșec.

Noul Joker: Folie à Deux a marcat un nou eșec de răsunet după lansarea sa luna trecută. Venom: The Last Dance, filmul care încheie trilogia despre antieroul omonim, nu a eșuat, dar încasările sale au fost sub nivelul celorlalte două lungmetraje care l-au precedat.

În schimb, filmul Marvel Deadpool & Wolverine s-a bucurat de un succes uriaș, cu încasări de peste 1,3 miliarde de dolari în cinematografele din întreaga lume și a devenit filmul cu rating R cu cele mai mari încasări din istorie, depășind primul Joker din 2019.

Își vor face filmele cu supereroi un „comeback”? Hanks nu prea crede

Tom Hanks consideră însă că dintr-o excepție nu se face regulă și că spectatorii pur și simplu nu mai sunt interesați să vadă doar un film cu efecte speciale spectaculoase.

„Industria spune adesea că dacă asta funcționează, va funcționa din nou. Dar publicul este cu mult înaintea lor”, afirmă acesta.

„Ei văd ceva cunoscut și spun: ‘Am văzut asta deja. Ce urmează?’. Și nu e doar în materie de lucruri care îți fură ochii. Este: ‘Care e povestea? Spune-mi ceva despre mine’. Se pare că în fiecare an ne trezim că ne lăsăm surprinși de asta”, a subliniat actorul veteran.

Comentariile sale sunt cu atât mai interesante având în vedere că Here, cel mai nou film al său a folosit inteligența artificială pentru a-l „întineri” digital atât pe el, cât și pe Robin Wright, actrița alături de care a jucat în Forrest Gump cu 30 de ani în urmă.

Filmul semnat de Robert Zemeckis, regizorul Forrest Gump, a avut premiera în cinematografele nord-americane weekendul trecut, însă debutul a fost unul dezamăgitor ca încasări.