„Ultimul dans” al filmelor „Venom” s-a împiedicat la box office într-un weekend cu o surpriză majoră

„Venom: The Last Dance” (Ultimul dans), cel de-al treilea şi ultimul film din seria antieroilor Marvel de la Sony, a debutat în cinematografe cu încasări sub estimări și semnificativ mai mici decât cele ale celor două lungmetraje care l-au precedat. Surpriza a fost însă alta, după cum relatează revista Variety, citată de News.ro.

Filmul cu Tom Hardy în rolul principal a avut weekendul acesta încasări de 51 de milioane de dolari din 4.125 de cinematografe nord-americane.

Aceste vânzări de bilete sunt cu mult în urma proiecţiilor de 65 de milioane de dolari şi mult mai mici decât cele două filme anterioare, Venom din 2018, care a înregistrat la debut 80 de milioane de dolari, şi Venom: Let There Be Carnage, cu un record în pandemie de 90 de milioane de dolari.

Bugetul de producție al The Last Dance a fost de 120 de milioane de dolari, fără a include eforturile de marketing la nivel mondial. Noul Venom a costat mai puţin decât majoritatea filmelor bazate pe benzile desenate Marvel și DC, precum Deadpool & Wolverine şi Joker: Folie à Deux, care au costat fiecare peste 200 de milioane de dolari.

Cu toate acestea, având în vedere că proprietarii de cinematografe pot păstra aproximativ jumătate din vânzările de bilete, cel de-al treilea lungmetraj Venom trebuie să continuă să obțină încasări în săptămânile următoare pentru a fi un succes financiar.

Analiștii din industrie consideră că pentru ca un film cu pretenții la titlul de „blockbuster” să fie profitabil el are nevoie în general de încasări de cel puțin 2,5 ori mai mari decât bugetul său de producție. În cazul Venom: The Last Dance, asta ar însemna vânzări de bilete care să se ridice la 300 de milioane de dolari, iar weekendul de debut nu este încurajator în acest sens.

După lansări mult mai mari, primul Venom a ajuns la încasări de 856 de milioane de dolari în întreaga lume, în timp ce Let There Be Carnage a depăşit 500 de milioane de dolari la nivel mondial.

Pe piața nord-americană internă, filmul horror psihologic Smile 2 de la Paramount a coborât pe locul al doilea cu 9,6 milioane de dolari, în scădere cu 59% faţă de weekendul de debut de săptămâna trecută.

Continuarea cu rating R a filmului Smile din 2022, care a ocupat primul loc în box office weekendul trecut, a generat până acum 40,7 milioane de dolari în America de Nord şi 83 de milioane de dolari în întreaga lume. A costat 28 de milioane de dolari şi va deveni profitabil, deşi nu la fel de reuşit ca originalul, care a câştigat 105 milioane de dolari în America de Nord şi 217 milioane de dolari la nivel mondial.

Un film cu Ralph Fiennes despre uneltiri la Vatican, marea surpriză în cinematografele nord-americane

O altă lansare nouă, thrillerul The Conclave, cu Ralph Fiennes în rolul principal, a debutat peste aşteptări pe locul trei, cu 6,5 milioane de dolari din 1.753 de săli de cinema. Având în vedere lansarea deocamdată limitată și natura filmului, încasările reprezintă o surpriză plăcută pentru studioul Focus Pictures.

The Conclave („Conclavul”) se bazează pe cartea omonimă publicată de autorul britanic Robert Harris în 2016, una care urmărește ce se întâmplă „în spatele ușilor închise ale Capelei Sixtine când 118 cardinali din întreaga lume își exprimă voturile în cele mai secrete alegeri din lume”.

În film, cardinalul Lawrence (jucat de Ralph Fiennes) este însărcinat cu organizarea conclavului după moartea neașteptată a unui papă îndrăgit. După ce cei mai puternici oameni din Biserica Catolică sunt încuiați împreună la Vatican, Lawrence se găsește prins în mijlocul unei conspirații și descoperă un secret care ar putea zgudui întreaga fundație a Bisericii.

Regizorul germano-austriac Edward Berger s-a deplasat la Vatican pentru primul său film de după All Quiet on the Western Front („Nimic nou pe frontul de vest”), pentru care a ridicat la Gala Premiilor Oscar din 2023 premiul pentru cel mai bun film străin.

Actorul american Stanley Tucci îl joacă pe cardinalul progresist Bellini, care este prezentat în descrierea oficială a lungmetrajului drept un „candidat focos și nerușinat” la scaunul Sfântului Petr. John Lithgow îl interpretează pe cardinalul canadian Tremblay, cel mai puternic adversar al lui Bellini la șefia Bisericii Catolice.

Distribuția este completată de nume ca Isabella Rossellini, Lucian Msamati, Brían F. O’Byrne, Carlos Diehz, Merab Ninidze.

Coloana sonoră a filmului e compusă de Volker Bertelmann, compozitorul și pianistul german premiat cu Oscar anul trecut pentru colaborarea anterioară cu Berger la Nimic nou de pe frontul de Vest.

Spectatorii din România vor mai avea însă de așteptat până să poată vedea The Conclave, el urmând să aibă premiera în cinematografele din România abia în data de 22 noiembrie.

„The Wild Robot” rămâne în topul box office la 5 săptămâni după lansare

Apreciatul film de animație The Wild Robot, de la Universal şi DreamWorks Animation, a coborât pe locul patru în clasamentul box office, cu 6,2 milioane de dolari în al cincilea weekend de la lansare.

Filmul pentru toată familia a strâns până acum 111 milioane de dolari pe piaţa internă şi 232 de milioane de dolari la nivel mondial.

Drama romantică We Live in Time de la studioul A24 s-a menţinut pe locul al cincilea, cu 4,8 milioane de dolari, în timp ce difuzarea sa s-a extins în 1.939 de cinematografe din America de Nord.

Filmul, cu Andrew Garfield şi Florence Pugh în rolul unui cuplu tânăr aflat într-o situaţie deloc de invidiat, a avut încasări de 11,7 milioane de dolari până în prezent.

