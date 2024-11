VIDEO Un film nou cu Tom Hanks întinerit digital îi reunește după 30 de ani pe actorii din „Forrest Gump”

„Here”, un film care foloseşte inteligenţa artificială pentru ca Tom Hanks şi Robin Wright să poată juca versiuni mai tinere (şi mai bătrâne), vine cu o reuniune emoționantă a actorilor din lungmetrajul „Forrest Gump”. Însă la box office noul film a eșuat, scrie revista Variety, citată de News.ro.

Noul film, care a fost produs şi finanţat de Miramax şi distribuit de Sony, a debutat pe locul al cincilea, cu încasări de doar 5 milioane de dolari în 2.647 de cinematografe din America de Nord.

Filmul, care îi reuneşte pe actorii principali din Forrest Gump cu regizorul filmului respectiv, Robert Zemeckis, urmăreşte locuitorii unei singure case pe parcursul a 100 de ani – permiţându-le lui Hanks şi Wright să portretizeze adolescenţi şi octogenari pe parcursul a 105 minute, datorită tehnologiei de îmbătrânire.

Criticii au respins filmul cu o rată a aprobării de 36% pe Rotten Tomatoes, în timp ce publicul i-a dat un calificativ B- pentru CinemaScore. Filmul a costat 45 de milioane de dolari şi are nevoie de o viaţă lungă în cinematografe pentru a justifica acest preţ.

Hanks a avut mare succes pe marele ecran de-a lungul anilor, dar vremurile şi obiceiurile cinefililor s-au schimbat dramatic de când Forrest Gump, Saving Private Ryan şi You’ve Got Mail au dominat box office-ul.

Mai recent, Sony a vândut către AppleTV+ pentru a fi difuzat în streaming, nu cinematografe, filmul de război Greyhound, condus de Hanks.

Un alt film recent al său cu așteptări mari, westernul News of the World a avut încasări totale de 12 milioane de dolari când multe cinematografe erau încă închise din cauza pandemiei.

Cu toate acestea, cel mai recent rol principal al actorului în drama emoţionantă A Man Called Otto din 2022 a sfidat aşteptările pentru un film dedicat preponderent publicului adult, cu încasări de 113 milioane de dolari în întreaga lume.

Filmul Forrest Gump din 1994 a câștigat 6 Premii Oscar la gala din anul următor, inclusiv cel mai bun film, cel mai bun actor într-un rol principal pentru Hanks și cel mai bun regizor pentru Robert Zemeckis.

Filmul „Venom” a fost salvat de box office-ul internațional

Venom: The Last Dance, al treilea şi ultimul capitol din trilogia antieroilor Marvel de la Sony, a vândut bilete în valoare de 26,1 milioane de dolari din 4.131 de săli în al doilea weekend de la lansare. Aceste vânzări sunt în scădere cu 49% faţă de debutul său de 51 de milioane de dolari, o premieră decentă având în vedere încasările dezastruoase obținute în ultimii doi ani de majoritatea filmelor cu supereroi.

Cu toate acestea, Venom 3 a avut un început mult mai slab decât predecesorii săi, filmul Venom original din 2018 şi continuarea Venom: Let There Be Carnage. Până în prezent, The Last Dance a încasat 90 de milioane de dolari pe piaţa internă din America de Nord.

Aşadar, audienţele internaţionale vor fi esenţiale pentru ca filmul cu un buget de 120 de milioane de dolari să aibă profit. Cel de-al treilea Venom a avut deja o evoluție mult mai bună la box office-ul internațional, cu 227 de milioane de dolari, pentru un total global de 317 milioane de dolari.

Analiștii din industrie consideră că pentru ca un film cu pretenții la titlul de „blockbuster” să fie profitabil el are nevoie în general de încasări de cel puțin 2,5 ori mai mari decât bugetul său de producție. În cazul Venom: The Last Dance, asta însemna vânzări de bilete care să se ridice la 300 de milioane de dolari, având în vedere bugetul său de producție de 120 de milioane de dolari.

Chiar dacă weekendul de debut nu a fost încurajator în acest sens, parcursul solid la box office-ul internațional a ajutat filmul să își recupereze costurile. După lansări mult mai mari, primul Venom a ajuns la încasări de 856 de milioane de dolari în întreaga lume, în timp ce Let There Be Carnage a depăşit 500 de milioane de dolari la nivel mondial.

Nici noul film cu Liam Neeson nu se simte prea bine în cinematografe

The Wild Robot de Universal şi DreamWorks Animation a revenit pe locul doi cu 7,5 milioane de dolari din 3.231 de cinematografe în cel de-al şaselea weekend de la lansare. Filmul de familie a acumulat până acum 121,4 milioane de dolari pe piaţa internă şi 269 de milioane de dolari la nivel mondial.

Thrillerul de groază Smile 2 de la Paramount a coborât pe locul al treilea cu 6,8 milioane de dolari din 3.235 de săli, scăzând cu doar 29% faţă de weekendul anterior. Continuarea cu rating R a filmului Smile din 2022 a generat până acum 52,6 milioane de dolari în America de Nord şi 109 milioane de dolari la nivel mondial. A costat 28 de milioane de dolari.

Thrillerul Conclave, cu Ralph Fiennes în rolul principal, s-a clasat pe locul al patrulea, cu 5,3 milioane de dolari din 1.796 de săli.

Filmul, o dramă din Vatican produsă de Focus Features, a avut încasări de 15,2 milioane de dolari după două weekenduri pe marele ecran.

De asemenea, Absolution al lui Liam Neeson, nou lansat în cinematografe, a eşuat în primul weekend, ajungând pe locul 12 cu 1,4 milioane de dolari din 1.537 de săli de cinema.

Thrillerul poliţist, distribuit de Samuel Goldwyn Films, îl urmăreşte pe Neeson în rolul unui gangster în vârstă care încearcă să se reconecteze cu copiii săi şi să-şi îndrepte greşelile din trecut.

De altfel, chiar Neeson a declarat recent că a venit momentul să renunțe la filmele de acțiune întrucât la vârsta sa nu mai e tocmai credibil în astfel de roluri.

