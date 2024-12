Tragedie pe stadion: 56 de persoane au murit călcate în picioare după o decizie contestată de arbitraj la un meci de fotbal din Guineea

O decizie controversată de arbitraj a declanșat violențe și o busculadă la un meci de fotbal ce a avut loc în sud-estul Guineei, soldate cu moartea a 56 de persoane, conform unui bilanț provizoriu de luni, relatează Reuters.

Decesele au avut loc în timpul finalei unui turneu organizat în onoarea liderului militar al Guineei, Mamady Doumbouya, pe un stadion din Nzérékoré, unul dintre cele mai mari orașe ale țării.

Guvernul de la Conakry a declarat luni că unii suporteri au aruncat cu pietre, declanșând panică și o busculadă.

Un videoclip a cărui autenticitate a fost verificată de agenția Reuters arată zeci de persoane escaladând ziduri înalte pentru a scăpa.

BREAKING: At least 100 people killed in clashes between rival fans at soccer match in N’zerekore, Guinea. – AFP

pic.twitter.com/BIOH6bU75H