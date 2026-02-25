Trump a dezvăluit pentru prima dată numărul uriaș de morți în urma revoltei sângeroase din Iran. „Ei își urmăresc din nou ambițiile sinistre”

Trump a criticat regimul de la Teheran pentru moartea a mii de protestatari în timpul recentelor demonstrații antiguvernamentale, spunând că 32.000 de persoane au fost ucise – un număr mult mai mare decât majoritatea estimărilor publice.

Președintele SUA Donald Trump și-a expus pe scurt argumentele în favoarea unui posibil atac împotriva Iranului în discursul său privind starea națiunii, adresat marți Congresului, afirmând că nu va permite celui mai mare sponsor al terorismului din lume să dețină arme nucleare.

Într-un moment în care mobilizează o forță militară masivă în Orientul Mijlociu, Trump nu a făcut prea multe pentru a explica publicului american de motivele unui posibil conflict.

În discursul său, Trump a subliniat sprijinul acordat de Teheran grupurilor militante, uciderea protestatarilor și programele nucleare și balistice, ca amenințări la adresa regiunii și a Statelor Unite.

Trump a ordonat atacuri asupra Iranului anul trecut, afirmând în iulie că acestea au „distrus” instalațiile nucleare ale țării. Consilierii săi au afirmat mai recent că Iranul este de fapt foarte aproape de a avea capacitatea de a fabrica bombe nucleare.

Trump a abordat această problemă în discursul de marți, spunând: „Ei (liderii iranieni) vor să o ia de la capăt și, în acest moment, își urmăresc din nou ambițiile sinistre”.

Trump a spus că preferă să facă pace, enumerând o serie de conflicte mondiale pe care se mândrește că le-a încheiat sau atenuat.

„În calitate de președinte, voi face pace oriunde pot, dar nu voi ezita niciodată să fac față amenințărilor la adresa Americii oriunde este necesar”, a spus Trump.

„Moarte și ură”

„Regimul (iranian) și reprezentanții săi criminali nu au răspândit decât terorism, moarte și ură”, a declarat Trump la aproximativ 90 de minute după începerea discursului său anual în fața unei sesiuni comune a Senatului și Camerei Reprezentanților.

El a acuzat Iranul că a reluat programul nuclear, că lucrează la construirea de rachete care „în curând” vor fi capabile să ajungă în Statele Unite și că este responsabil pentru atentatele cu bombă care au ucis membri ai armatei americane și civili.

Trump și-a exprimat în repetate rânduri nemulțumirea privind eșecul negocierilor. „Ei vor să încheie un acord, dar nu am auzit acele cuvinte secrete: «Nu vom avea niciodată arme nucleare»”, a spus Trump în discursul său.

Iranul susține că programul său nuclear este destinat producției de energie civilă.

Trump a criticat, de asemenea, regimul de la Teheran pentru moartea a mii de protestatari în timpul recentelor demonstrații antiguvernamentale, deși cifra pe care a citat-o – 32.000 de persoane ucise – este mult mai mare decât majoritatea estimărilor publice.

O ședință secretă

Cu câteva ore înainte de discursul lui Trump din Congres, secretarul de stat Marco Rubio a ținut o ședință informativă despre Iran, alături de liderii Senatului și Camerei Reprezentanților și comisiile de informații ale celor două camere.

Democrații și-au arătat nemulțumirea cu privire la planurile președintelui.

„În primul rând, dacă vor să facă ceva în Iran – și cine naiba știe ce anume – ar trebui să facă acest lucru public și să discute cu publicul, nu să țină totul secret. Când se desfășoară astfel de operațiuni militare în secret, acestea duc întotdeauna la războaie mai lungi, tragedii, cheltuieli mai mari și greșeli”, a declarat liderul democraților din Senat, Chuck Schumer, într-o conferință de presă organizată cu puțin timp înainte de ședința secretă.

Reticența americanilor

Un conflict cu Iranul ar fi un pariu riscant pentru Trump, pe plan intern.

Trump a ajuns la vârful politicii americane cu sprijinul pasionat al alegătorilor care îmbrățișează politicile sale „America First” și promite să pună capăt unei epoci a „războaielor veșnice” – așa cum a fost cazul conflictelor îndelungate din Irak și Afganistan.

Sondajele arată că americanii sunt reticenți cu privire la implicarea SUA în noi războaie.

Un sondaj Reuters/Ipsos din ianuarie a arătat că 69% dintre americani sunt de acord cu afirmația că SUA ar trebui să-și folosească armata numai atunci când se confruntă cu o amenințare directă și iminentă, în timp ce 18% nu sunt de acord, iar restul nu sunt siguri sau nu au răspuns la întrebare.