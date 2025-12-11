Trump a primit noul plan de pace revizuit, ce include concesiile teritoriale pe care Ucraina e dispusă să le ia în considerare pentru a pune capăt războiului / Ce urmează

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că discuții suplimentare sunt planificate cu oficialii americani în acest weekend și că o reuniune internațională mai amplă privind Ucraina „ar putea avea loc la începutul săptămânii viitoare”, scriu Reuters și Kyiv Post.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi că președintele american Donald Trump a primit o nouă propunere care prezintă concesiile teritoriale pe care Ucraina ar fi dispusă să le ia în considerare pentru a pune capăt războiului.

Merz a spus că documentul a fost transmis după ce el și alți lideri europeni au purtat o convorbire telefonică cu Trump miercuri.

„Se referă în principal la chestiunea concesiilor teritoriale pe care este dispusă să facă Ucraina”, a declarat Merz reporterilor, subliniind că numai „președintele ucrainean și poporul ucrainean” pot decide asupra acestor chestiuni.

Trei documente discutate

În cadrul unei conferințe de presă online la începutul acestei săptămâni, președintele Volodimir Zelenski a confirmat că trei documente sunt în curs de elaborare, ca parte a unui pachet de pace mai amplu, scrie Kyiv Post.

Este vorba despre un cadru în 20 de puncte care continuă să evolueze, un document separat privind garanțiile de securitate, elaborat împreună cu partenerii americani și europeni și un plan cuprinzător de reconstrucție a Ucrainei.

Comentariile sale vin în contextul în care mai multe propuneri de pace circulă la Washington și în Europa. Un plan în 28 de puncte elaborat de oficialii americani cu contribuția Kremlinului a fost divulgat la sfârșitul lunii noiembrie.

În forma sa inițială, acesta ar fi impus Ucrainei să renunțe la aderarea la NATO, să-și limiteze dimensiunea armatei și să cedeze teritoriile pe care forțele ruse nu au reușit până acum să le cucerească pe câmpul de luptă.

Scurgerile de informații au declanșat săptămâni de diplomație haotică. Ucraina și partenerii săi europeni s-au grăbit să contracareze propunerea cu o alternativă mai puțin favorabilă Moscovei.

Eforturile lor au dus la elaborarea unui nou plan în 20 de puncte de către Kiev, care este în prezent în discuție cu administrația Trump.

„Cuvinte dure”

Merz, vorbind alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat că Europa nu trebuie să forțeze Ucraina să accepte un acord pe care nu îl poate accepta.

„Ar fi o greșeală să-l împingem pe președintele ucrainean către o pace pe care poporul său nu o va accepta după patru ani de suferință și moarte”, a spus el.

Miercuri, Trump și-a exprimat frustrarea față de Ucraina și aliații europeni Germania, Franța și Marea Britanie, spunând că în timpul convorbirii cu liderii europeni au fost schimbate „cuvinte dure”.

Participarea Washingtonului, a spus el, depinde de proiectele comune de propuneri care sunt în curs de finalizare.

El a adăugat că discuția sa cu Trump i-a dat „impresia puternică că este gata să meargă pe această cale alături de noi, pentru că știe că europenii și interesele lor trebuie să fie ascultate”. Merz a descris schimbul de opinii ca fiind constructiv, afirmând că ambele părți au vorbit clar și cu „respect reciproc”.

Calcelarul german a subliniat trei priorități pentru eforturile diplomatice în curs: asigurarea unui armistițiu, garantarea faptului că acesta este susținut de „garanții juridice și materiale solide” și ajungerea la un acord care să protejeze securitatea europeană fără a submina unitatea NATO sau a Uniunii Europene.