Un nou tip de fraudă, cu „mesaje alarmante”. Recomandările Poliției pentru cetățeni

Polițiștii au avertizat, joi, într-un comunicat de presă, că în ultima perioadă au apărut mai multe pagini și mesaje online în care autorii se dau drept Directoratul Național de Securitate Cibernetică și Poliția, cu scopul de a-i induce în eroare pe cetățeni și de a obține bani și date financiare și cu caracter personal.

Poliția Română spune că paginile respective „afișează mesaje alarmante prin care utilizatorii sunt anunțați că dispozitivul lor a fost restricționat, pe motiv că ar fi accesat în mod repetat site-uri care conțin materiale interzise conform legislației românești”.

„În mesaj se menționează, în mod fals, că a fost primită o notificare din partea Directoratului Național de Securitate Cibernetică, se atribuie un număr de caz care nu există în realitate și este indicat un ofițer desemnat fictiv”, mai notează Poliția în comunicatul de joi.

În mesaj scrie că dispozitivul ar fi fost blocat din cauza accesării unor materiale care ar încălca Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, fiind invocate inclusiv articolele 374 și 375 referitoare la pornografia infantilă

„Sunt menționate abuzuri sexuale asupra copiilor, pornografie extremă cu violență gravă și bestialitate, pe care se presupune că le-a comis persoana care a accesat linkul și sunt prezentate ca reprezentând un risc major pentru securitatea cibernetică națională”, se arată în comunicat.

Utilizatorului i se cere să achite o „amendă”

Poliția Română a explicat că în mesajul fradulos, „pentru a debloca dispozitivul și pentru a evita presupusele consecințe legale, utilizatorului i se solicită achitarea unei amenzi de 1.250 de lei, într-un termen foarte scurt, de regulă două ore”, iar „plata este cerută prin card bancar, urmând instrucțiunile afișate pe ecran”.

„Mesajul conține și un avertisment potrivit căruia neplata amenzii în termenul stabilit ar duce la suspendarea permanentă a dispozitivului și la declanșarea unei investigații din partea autorităților D.N.S.C. De asemenea, sunt menționate, în mod abuziv, pedepse severe, precum închisoarea de până la 10 ani, amenzi substanțiale și înscrierea în registrul agresorilor sexuali”, menționează Poliția.

Polițiștii spun că mesajele respective au multe greșeli gramaticale.

„Un indiciu clar că aceste mesaje sunt false îl reprezintă numeroasele greșeli gramaticale și de exprimare, cum ar fi «Actiune Requerită» în loc de posibil «acțiune necesară» sau folosirea unor forme greșite precum «restriceăă» în loc de «restricționat». Aceste erori, alături de formulările incoerente și utilizarea incorectă a prevederilor legale, demonstrează că nu este vorba despre o comunicare oficială”, a explicat Poliția.

Poliția spune că mesajul fals a fost „creat special pentru a speria utilizatorii și a-i determina să plătească sume de bani”.

„Scopul real este inducerea în eroare și sustragerea de sume de bani, dar și colectarea ilegală a datelor cu caracter personal, precum și colectarea datelor financiare, în vederea folosirii ulterioare în alte fraude”, se mai arată în comunicat.

„Măsuri de contracarare și protecție”, recomandate de Poliție

Poliția a precizat că „autoritățile române nu blochează dispozitive prin astfel de mesaje și nu solicită plata amenzilor prin pagini web, pop-up-uri sau sub presiunea timpului”, iar „orice astfel de notificare trebuie ignorată și raportată, pentru a preveni ca alți cetățeni de bună-credință să devină victime”.

Polițiștii le recomandă cetățenilor prudență și le-au indicat următoarele „măsuri de contracarare și protecție privind acest mod de operare”: