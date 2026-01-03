„Un precedent periculos”. Cine cere convocarea de urgență a unei reuniuni a Consiliul de Securitate al ONU

Secretarul general al Naţiunilor Unite, Antonio Guterres, este profund alarmat de acţiunea militară a Statelor Unite în Venezuela, care creează „un precedent periculos”, a declarat sâmbătă purtătorul său de cuvânt, Stephane Dujarric, înainte de o probabilă reuniune a Consiliului de Securitate al ONU pe acest subiect, informează Reuters.

Venezuela şi Columbia, susţinute de Rusia şi China, au solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, format din 15 țări membre, după ce Statele Unite au atacat Venezuela şi l-au capturat pe preşedintele autocrat Nicolas Maduro, au informat sâmbătă mai mulţi diplomaţi. Reuniunea nu a fost încă programată.

„Aceste evoluţii constituie un precedent periculos”, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Guterres într-un comunicat. „Secretarul General continuă să sublinieze importanţa respectării depline – de către toţi – a dreptului internaţional, inclusiv a Cartei ONU. El este profund îngrijorat de faptul că normele dreptului internaţional nu au fost respectate”, a adăugat el.

Consiliul de Securitate al ONU s-a întrunit de două ori – în octombrie şi decembrie anul trecut – din cauza escaladării tensiunilor dintre SUA şi Venezuela.

„Sângerosul și periculosul atac militar american a fost efectuat împotriva unei ţări în care este pace”, a scris sâmbătă ambasadorul Venezuelei la ONU, Samuel Moncada, într-o depeşă adresată Consiliului de Securitate, avertizând că acesta „are implicaţii grave pentru pacea şi securitatea regională şi internaţională”.

El a declarat că SUA au încălcat Carta ONU, care prevede: „Toţi membrii se vor abţine în relaţiile lor internaţionale de la ameninţarea sau utilizarea forţei împotriva integrităţii teritoriale sau independenţei politice a oricărui stat”.

„Nu este o schimbare de regim, este dreptate”

Administraţia preşedintelui american Donald Trump a vizat timp de luni de zile ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în largul coastei Venezuelei şi pe coasta Pacificului din America Latină. SUA şi-au intensificat prezenţa militară în regiune şi au anunţat o blocadă a tuturor navelor supuse sancţiunilor americane, iar luna trecută au interceptat două petroliere încărcate cu ţiţei venezuelean.

În octombrie, SUA şi-au justificat acţiunea ca fiind în conformitate cu Articolul 51 din Carta ONU, care prevede ca Consiliul de Securitate să fie informat imediat despre orice acţiune întreprinsă de state ca măsuri de autoapărare împotriva unui atac armat.

„Aceasta nu este o schimbare de regim, aceasta este dreptate”, a postat sâmbătă pe X ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz. „Maduro a fost un dictator ilegitim, pus sub acuzare, care a condus o organizaţie narcoteroristă declarată responsabilă de uciderea cetăţenilor americani”, a mai scris el.