Un studiu major îl contrazice categoric pe Donald Trump și asigură femeile însărcinate că paracetamolul e sigur

Consumul de paracetamol în timpul sarcinii nu creşte riscul ca nou-născutul să fie autist, să sufere de ADHD sau să aibă o dizabilitate intelectuală, conform unei analize importante făcută de experți, informează The Guardian.

Femeile însărcinate „ar trebui să fie liniștite” de aceste descoperiri, care contrazic afirmaţiile președintelui american Donald Trump din septembrie anul trecut, potrivit cărora analgezicul în timpul sarcinii provoacă autism la nou-născut.

Declaraţiile preşedintelui SUA au provocat anxietate în rândul femeilor însărcinate, deoarece paracetamolul este medicamentul recomandat de autorităţile sanitare din întreaga lume pentru tratarea durerilor, cum ar fi durerile de cap şi febra.

„Această analiză sistematică şi meta-analiză nu a găsit dovezi că utilizarea paracetamolului de către mame în timpul sarcinii creşte riscul de tulburări din spectrul autist, ADHD sau dizabilităţi intelectuale la copii”, spun cercetătorii în studiul publicat pe 16 ianuarie în revista Lancet Obstetrics, Gynaecology and Women’s Health.

De asemenea, studiile nu au identificat nicio asociere între expunerea la paracetamol în uter şi autismul, ADHD sau dizabilitatea intelectuală la copii.

„Factorii familiali şi genetici, inclusiv tendinţa binecunoscută a trăsăturilor autiste de a se transmite în familie, sunt explicaţii mai plauzibile pentru asocierile observate anterior decât orice efect direct al paracetamolului”, se arată în studiu.

Cel mai riguros studiu de până acum

Studiul a fost realizat de o echipă formată din şapte cercetători din întreaga Europă, condusă de Asma Khalil, profesor de obstetrică şi medicină maternă şi fetală la City St George’s, Universitatea din Londra, care este şi consultant obstetrician la spitalul St George’s din Londra.

Cercetătorii au analizat 43 dintre cele mai solide studii anterioare privind utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii, care au implicat sute de mii de femei, ceea ce face ca studiul lor să fie „cea mai riguroasă analiză a dovezilor de până acum”, spun cercetătorii.

„Mesajul este clar: paracetamolul rămâne o opţiune sigură în timpul sarcinii, atunci când este administrat conform instrucţiunilor. Acest lucru este important, deoarece paracetamolul este medicamentul de primă linie pe care îl recomandăm femeilor însărcinate care suferă de dureri sau febră, astfel încât acestea să se simtă liniştite că au în continuare o opţiune sigură pentru ameliorarea simptomelor”, a spus Khalil.

Fără a-l numi pe Trump, cercetătorii resping categoric afirmaţiile sale. Ei „speră că această analiză de referinţă va pune capăt oricărui scepticism cu privire la utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii, deoarece evitarea paracetamolului în cazul durerilor intense sau al febrei poate expune atât mama, cât şi copilul la riscuri cunoscute, în special febra maternă netratată”.

Ce a spus Trump despre paracetamol

Pe 22 septembrie 2025, Donald Trump a afirmat, într-un anunț la Casa Albă, că există o legătură între utilizarea unui popular analgezic eliberat fără prescripție medicală, Tylenol (care conține paracetamol), și dezvoltarea autismului, în timpul sarcinii.

„Nu este bine să luaţi Tylenol… Toate femeile însărcinate ar trebui să discute cu medicul lor despre limitarea utilizării acestui medicament în timpul sarcinii… Nu luaţi Tylenol”, a repetat insistent preşedintele SUA.

Trump spunea că paracetamolul în timpul sarcinii este atât de periculos încât administraţia sa intenţionează să recomande medicilor din SUA să sfătuiască femeile însărcinate să evite utilizarea acestuia.

Trump mai sugera totodată utilizarea de leucovorină, o formă de acid folic, ca tratament pentru simptomele autismului.