Un turc care a câștigat milioane după ce a aprovizionat cu bărci traficanții de migranți din Canalul Mânecii, condamnat

Cetățeanul turc a furnizat mii de ambarcațiuni mici și motoare traficanților de persoane din Canalul Mânecii, o rută periculoasă folosită de migranții care vor să ajungă în Anglia. Pentru fiecare barcă cu motor, el cerea în jur 5.400 de dolari, transmite BBC.

Adem Savas a fost descris de Agenția Națională pentru Combaterea Criminalității (NCA), care îl inclusese anterior pe lista celor mai căutați infractori, drept „fără îndoială cel mai important furnizor” pentru rețelele din spatele traversărilor periculoase ale migranților dintre 2019 și 2024.

Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a fost condamnat miercuri la 11 ani de închisoare de către un tribunal din Bruges, Belgia, după ce a recunoscut infracțiuni de trafic de persoane și apartenență la un grup infracțional organizat. Instanța l-a condamnat și la o amendă de 400.000 de euro.

Potrivit NCA, acesta ar fi câștigat probabil milioane de lire din această operațiune, percepând în medie aproximativ 4.000 de lire pentru pachete care includeau bărci și motoare.

Bărbatul este acuzat, de asemenea, că a furnizat echipamente folosite în aproximativ jumătate dintre toate trecerile ilegale din 2023, a precizat agenția, „făcându-l o figură-cheie în ierarhia europeană a traficului de persoane”.

Mulți migranți au murit pe bărcile furnizate de turc

Savas a fost arestat pe aeroportul Schiphol din Amsterdam în noiembrie 2024.

El a fost identificat pentru prima dată în timpul unei anchete privind activitatea lui Hewa Rahimpur, un kurd care conducea o rețea de trafic de migranți considerată responsabilă pentru transportul a peste 10.000 de persoane în bărci mici către Marea Britanie și care a fost închis în 2023.

Potrivit Agenției Naționale pentru Criminalitate (NCA), Savas a fost „furnizorul principal de bărci și motoare” al acestuia.

Directorul general de operațiuni al NCA, Rob Jones, a declarat că echipamentele furnizate de Savas „au fost probabil implicate în numeroase tragedii mortale în Canalul Mânecii”.

„Pretindea că deține o companie maritimă legală, dar în realitate știa exact cum vor fi folosite echipamentele pe care le furniza”, a spus el.

Potrivit Ministerului de Interne al Marii Britanii, un total de 41.472 de migranți au traversat Canalul Mânecii în ambarcațiuni mici în 2025 – cu aproape 5.000 mai mulți decât în ​​anul precedent.



A fost cel mai mare număr din 2022, când au traversat aproape 46.000 de migranți.

Potrivit Organizației Națiunilor Unite, cel puțin 84 de persoane au murit în timp ce încercau să traverseze Canalul Mânecii în 2024. Experții spun că multe tragedii se întâmplă, în pricipal, din cauza supraaglomerării pe ambarcațiuni.