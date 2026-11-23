„Sunrise on the Reaping”, noul film al francizei „The Hunger Games”, a făcut furori în cinematografe în weekendul său de debut, încasând 120 de milioane de dolari în America de Nord și alte 105 milioane în restul lumii, aducând un nou capitol de succes pentru franciza de mare succes produsă de studioul Lionsgate.

Noul film, un prolog distopic pentru lungmetrajele inițiale, este unul dintre cele doar cinci titluri lansate anul acesta care au depășit în weekendul de debut pragul de încasări de 100 de milioane de dolari în America de Nord, piața de referință a Hollywood.

Lungmetrajul, al cărui titlu a fost tradus de distribuitorul din România drept „Jocurile Foamei: Răsăritul în ziua extragerii”, s-a alăturat astfel unor producții de top precum „Spider-Man: Brand New Day” (360 de milioane de dolari), „Toy Story 5” (159 de milioane de dolari), „The Super Mario Galaxy Movie” (131 de milioane de dolari) și „Odiseea” lui Christopher Nolan (123 de milioane de dolari). Toate aceste filme au depășit în cele din urmă pragul de un miliard de dolari la nivel mondial.

„Faptul că «Sunrise on the Reaping» a înregistrat un debut impresionant, de peste 100 de milioane de dolari [în America de Nord], reconfirmă cât de importantă rămâne franciza cinematografică «The Hunger Games»”, a declarat pentru revista Variety Paul Dergarabedian, responsabilul firmei de consultanță Rentrak pentru tendințele pieței cinematografice.

Despre ce este noul film „Sunrise on the Reaping”

„Cu 24 de ani înaintea evenimentelor din seria originală și a poveștii lui Katniss Everdeen, ‘Jocurile Foamei: Răsăritul în ziua extragerii’ ne poartă înapoi în Panem, în dimineața celei de-a 50-a ediții a Jocurilor Foamei, cunoscută și sub numele de Al Doilea Jubileu al Pacificării (Second Quarter Quell)”, afirmă descrierea noului lungmetraj, publicată de Cinemagia.

„Tânărul Haymitch Abernathy, în vârstă de 16 ani, este ales să reprezinte Districtul 12 într-una dintre cele mai brutale ediții ale competiției. Pentru a marca cea de-a 50-a aniversare a victoriei Capitoliului asupra districtelor, regulile sunt schimbate: fiecare district este obligat să trimită un număr dublu de tributuri, ceea ce înseamnă că 48 de adolescenți vor fi aruncați într-o arenă nemiloasă și forțați să lupte până la moarte”, mai explică aceasta.

În film joacă Joseph Zada, Elle Fanning, Jesse Plemons, Mckenna Grace, Maya Hawke, Ralph Fiennes, Jennifer Lawrence și Woody Harrelson, printre mulți alții. „Sunrise of the Reaping” este semnat de cineastul american Francis Lawrence, regizorul de cursă lungă al francizei „The Hunger Games”.

Lansarea filmului a coincis cu un alt eveniment major, deși nu în cinematografe. Jocul video „Grand Theft Auto VI”, produs de Rockstar, a fost lansat după ani întregi de așteptare și anticipare, ajungând la vânzări uluitoare de 3,79 miliarde de dolari chiar în prima zi. Se estimează că jocul va stabili un record de vânzări pentru industria divertismentului, indiferent de mediul de distribuție.

„Mulți s-au întrebat dacă lansarea «Grand Theft Auto VI» va afecta încasările filmului «The Hunger Games» în cinematografe, iar eu cred că piața a oferit deja răspunsul”, a mai declarat Dergarabedian pentru Variety. „Există suficient timp atât pentru a juca «GTA VI», cât și pentru a merge la cinema să vedeți «Sunrise on the Reaping»”, a adăugat analistul.

Reclamă pentru jocul „GTA VI” pe o clădire de birouri din Paris, FOTO: Teresa Suarez / AP / Profimedia

Franciza cinematografică „The Hunger Games” a avut încasări de peste 3 miliarde de dolari

La aproape un deceniu după încheierea poveștii primelor filme „The Hunger Games”, în care au jucat Jennifer Lawrence și Josh Hutcherson, studioul Lionsgate a readus pe ecrane franciza prin intermediul producției „The Ballad of Songbirds and Snakes” (2023), o poveste despre originile lui Coriolanus Snow, conducătorul nemilos al Panemului.

Acțiunea filmului respectiv s-a desfășurat în timpul celei de-a zecea ediții a Jocurilor Foamei, iar încasările din weekendul de debut au fost considerabil mai mici decât cele ale filmelor precedente, ridicându-se la doar 44 de milioane de dolari.

Cu toate acestea, filmul s-a menținut în cinematografe pe durata sărbătorilor de iarnă și a ajuns în cele din urmă la încasări de 363 de milioane de dolari la nivel mondial, versus un buget de producție relativ modest după standardele Hollywood, de 100 de milioane de dolari.

Filmele „The Hunger Games” au ajuns astfel la încasări de peste 3,3 miliarde de dolari, devenind una dintre cele mai de succes francize cinematografice din istorie, alături de nume ca „Star Wars”, „Jurassic Park”, „Avatar” sau „Alien”.

„Sunrise on the Reaping”, al șaselea titlu al francizei, a avut un buget mai mare, de peste 150 de milioane de dolari, sumă care nu include milioanele suplimentare cheltuite pentru campaniile de promovare desfășurate la nivel mondial.

Josh Hutcherson, Jennifer Lawrence și Woody Harrelson la premiera noului film „The Hunger Games: Sunrise on the Reaping”, FOTO: Andy Kropa / AP / Profimedia

Ce notă a primit de la public noul film „The Hunger Games: Sunrise on the Reaping”

Chiar dacă nu i-a impresionat în general pe critici, având o rată a aprobării din partea acestora de doar 69% pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes, noul lungmetraj „The Hunger Games” a obținut calificativul „A-” în sondajele CinemaScore realizate în rândul spectatorilor la ieșirea din sălile de cinema din America de Nord.

Indicatorul este unul favorabil pentru parcursul cinematografic viitor al filmului. Totuși, cum se întâmplă de multe ori, nota de pe IMDb a noului film este ușor mai mică: de 7,6 / 10.

Analiștii pun încasările mari din weekendul de debut pe seama mai multor factori, printre care atractivitatea francizei pentru mai multe generații de spectatori, dar și entuziasmul provocat de revenirea unor personaje îndrăgite de fani. Acest capitol al poveștii, bazat pe romanul omonim scris de romanciera americană Suzanne Collins, are o legătură mai strânsă cu saga originală.

„Ultimul film din seria «The Hunger Games» a dat greș atunci când povestea a fost plasată cu 64 de ani în trecut, în absența lui Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson și Woody Harrelson”, a declarat pentru Variety David A. Gross, editorul publicației FranchiseRe, un buletin informativ dedicat încasărilor cinematografice.

„Această revenire este una puternică”, a subliniat el.