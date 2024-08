Universitatea de Medicină „Carol Davila” și-a făcut o nouă pagină de Facebook, după ce nu a reușit să o recupereze pe cea atacată cibernetic

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București și-a creat o nouă pagină oficială de Facebook, după ce a pierdut definitiv accesul la cea inițială, atacată cibernetic în urmă cu o săptămână.

Pagina nouă de Facebook a fost creată acum două zile și a strâns 3.000 de urmăritori.

Contul inițial de Facebook, cu peste 20.000 de urmăritori, a fost compromis cibernetic la începutul lunii, de atunci fiind plin de videoclipuri cu femei care își alăptează copiii sau care se află în ipostaze indecente.

„Trebuie să ne descurcăm pe cont propriu”

Prorectorul Ștefan Busnatu de la UMF „Carol Davila” a spus, pentru HotNews.ro, că, deși universitatea a alertat autoritățile în domeniu, inclusiv Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), nu a primit sprijin pentru rezolvarea situației.

„Suntem singuri într-un context național. Asta e problema cea mai mare. A fost hackuită, au fost șterse conturile de administrare ale celor care erau administratori din echipa din interiorul universității. Am notificat autoritățile, am notificat DNSC-ul, de luni. Am sunat la numărul de alertare pentru activități problematice din punctul de vedere al securității electronice. Ni s-a spus în context că modul de abordare al acestei probleme este de a ne descurca pe cont propriu, prin asistența pe care o oferă Facebook online”, a explicat prorectorul.

Facebook refuză să dea jos postările publicate pe pagină în ultimele zile, spune Ștefan Busnatu.

„Suntem în situația în care primim niște mesaje mai mult redundante și hazlii de la Facebook, în contextul în care au nevoie de foarte multe lucruri de analizat. Se pare că pentru ei postările care sunt făcute de boții care au luat pagina nu contravin politicilor acestora. În ciuda faptului că am făcut foarte, foarte multe raportări ca fiind înșelăciune acele postări, am primit răspuns că acele postări nu pot fi scoase de pe pagină pentru că sunt în acord cu politicile Facebook”, a spus, pentru HotNews.ro, prorectorul.

Încă de atunci se lua în calcul crearea unei pagini noi.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a admis vineri că a fost sesizat referitor la compromiterea contului oficial de Facebook al Universității „Carol Davila” și că a ajutat la raportarea acestui incident, fără a putea face mai mult.