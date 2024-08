Valul de furie din India după ce o doctoriță a fost violată și ucisă în spital: Mii de oameni s-au bătut la Calcutta

Mii de manifestanţi s-au bătut miercuri la Calcutta, în estul Indiei, unde o mişcare de protest împotriva violării şi asasinării unei doctoriţe la începutul lui august a degenerat într-o luptă generală între facţiuni politice opuse, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Descoperirea, pe 9 august, a trupului însângerat al doctoriţei în vârstă de 31 de ani într-un spital public din Calcutta a intensificat furia în India împotriva flagelului violenţei împotriva femeilor. Manifestaţii au avut loc în întreaga ţară şi salariaţii din domeniul sanitar au intrat în grevă, chiar dacă mulţi dintre ei au reluat între timp lucrul.

Dar la Calcutta, capitala statului Bengalul de Vest, manifestaţiile cu repetiţie s-au transformat într-o înfruntare violentă între formaţiunea All India Trinamool Congress (AITMC), la putere în acest stat, şi partidul Bharatiya Janata (BJP) al premierului indian Narendra Modi.

BJP, partid naţionalist hindus, este la putere în India, dar în opoziţie în statul Bengalul de Vest.

„Vrem dreptate”, au scandat susţinătorii BJP, înainte de a cere demisia şefei executivului local şi lidera AITMC, Mamata Banerjee. „Plecaţi! Plecaţi”, le-au răspuns susţinătorii AITMC.

Marţi au avut loc înfruntări la Calcutta între manifestanţi şi poliţie, care a făcut uz de gaze lacrimogene şi de tunuri cu apă şi a arestat cel puţin 245 de persoane.

🎥 WATCH: Riot police in India have deployed tear gas and water cannon to disperse protesters marching to demand justice for a doctor who was raped and murdered while at work at a Calcutta hospital on August 9 pic.twitter.com/pnylSSodfD