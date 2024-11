Electrica a înființat cu Esyasoft o companie în domeniul stocării de energie

Grupul Electrica a anunțat, vineri, semnarea oficiala a actelor de constituire a noii noastre companii, Electrica Esyasoft Smart Solutions S.A. Compania este deținută în proporție de 25% de Societatea Energetica Electrica SA și 75% de Esyasoft Enterprise Holding RSC LTD. Compania nou înființată se va concentra pe tehnologiile de retele inteligente, inclusiv soluții de stocare – baterii și digitalizare a rețelelor.

Grupul Esyasoft, Abu Dhabi, este specializat in furnizarea de solutii de modernizare si automatizare a retelei de retea end to end, prin tehnologii Smartgrid, infrastructura avansata de contorizare (AMI), infrastructura de incarcare a vehiculelor electrice, stocarea energiei si implicarea consumatorilor, retea de comunicatii , IT, IoT si solutii avansate de analiza si inteligenta artificiala pentru utilitati de energie, gaz si apa.

Esyasoft furnizeaza solutii critice de automatizare si modernizare a retelei la nivel global, avand birouri in peste 10 tari, inclusiv Emiratele Arabe Unite, India, Azerbaidjan, Tarile de Jos, Regatul Unit si America, deservind peste 35 de companii globale de utilitati.

Electrica este un jucător pe piata de furnizare, distribuție și producție de energie electrica din Romania. Este listată pe bursă, cel mai mare acționar fiind Ministerul Energiei, cu o participație de 49,7%.

Electrica a anuntat pe 16 mai 2024 semnarea Memorandumului de Intelegere cu Esyasoft.