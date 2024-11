Vicepreședintele CNA solicită demisia ministrului Digitalizării: „A fost la sediul TikTok să discute despre pregătirea alegerilor, fără să informeze autoritățile, fără mandat”

Vicepreședintele Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), Valentin-Alexandru Jucan, i-a cerut miercuri demisia ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării, Bogdan Ivan, pe fondul scandalului provocat de promovarea masivă de care a avut parte candidatul independent Călin Georgescu pe rețeaua de socializare TikTok, în timpul campaniei electorale.

„Îi solicit public demisia ministrului Bogdan Ivan de la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării”, a scris Jucan, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

„Motivul: În cadrul discuției avute astăzi cu Comisia Europeană, TikTok, ANCOM și AEP am aflat cu uimire că domnul ministru a fost la Dublin, în data de 3 octombrie, la sediul TikTok pentru a discuta despre pregătirea alegerilor prezidențiale și parlamentare. A plecat fără să informeze autoritățile relevante în organizarea alegerilor”, a arătat vicepreședintele CNA.

„Nu știm ce mandat a avut și care au fost rezultatele. Nu au fost comunicate”, a mai motivat Jucan.

El mai invocă și alte câteva motive pentru care îi solicită demisia ministrului: „Ministerul pe care îl reprezintă NU are nicio prerogativă în a discuta cu platformele sociale pe tema organizării alegerilor, mai ales în contextul Regulamentului (UE) 2022/2065 privind serviciile digitale (DSA). A plecat la Dublin fără să informeze Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), fără să informeze Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) și fără să informeze Consiliul Național al Audioviaulului (CNA), acestea fiind principalele autorități ale DSA, ANCOM fiind chiar autoritatea desemnată prin lege să gestioneze DSA”.

„Ministrul a preluat pe propria persoană discuțiile cu platformele, deși a fost averizat în repetate rânduri că nu are nicio prerogativă, periclitând mecanismele firești ale funcționării DSA și, iată, contribuind la o deficientă cooperare între instituții, cu efecte vizibile în situația gravă pe care o traversăm”, a mai scris Jucan.

„Politizarea procedurilor din cadrul DSA și politizarea comunicării cu marile platforme sunt contrare principiului funcționării regulamentelor europene”, a conchis vicepreședintele CNA.

Comisia Europeană a confirmat că a primit solicitarea CNA de lansare a unei anchete cu privire la TikTok, cu referire la campania lui Călin Georgescu, și spune că dacă suspectează o încălcare a prevederilor, în special privind transparența algoritmilor și riscurile sistemice, va deschide proceduri, potrivit Reuters.

„Dacă Comisia suspectează o încălcare pe baza dovezilor pe care le avem la dispoziție, poate deschide proceduri pentru a analiza conformitatea TikTok… Monitorizăm îndeaproape evoluțiile.”

Consiliul Național al Audiovizualului din România a cerut marți Comisiei Europene să investigheze rolul jucat de TikTok în scrutin, din cauza a ceea ce a spus că sunt „suspiciuni de manipulare a opiniei publice”.

„Sunt probleme sistemice pe care orice platformă trebuie să le combată şi să vedem ce a făcut TikTok în acest sens. Toate aceste platforme trebuie să raporteze Comisiei Europene măsurile pe care le iau ca să combată aceste riscuri sistemice.

În acest moment, consider că avem un risc sistemic în ceea ce priveşte publicitatea politică, în condiţiile în care TikTok şi-a asumat că nu face publicitate politică şi v-aş ruga ca în această sesizare să avem în vedere decizia BEC de interzicere a materialelor domnului Călin Georgescu. În plus, dacă am putea să luăm legătura cu cei de la Expert Forum, pentru că ei au făcut nişte analize pe care am vrea să le ataşăm dacă şi dânşii sunt de acord”, a spus Monica Gubernat, președinta CNA.

Valentin-Alexandru Jucan a spus marți că el crede că algoritmii platformei au amplificat materialul favorabil unui singur candidat și că nu are transparență cu privire la cine sponsorizează conținutul electoral.

Tot miercuri, Pavel Popescu, vicepreședinte al ANCOM, autoritatea de reglementare în telecomunicații, a cerut suspendarea platformei TikTok pe teritoriul României începând de pe 28 noiembrie pânǎ la finalizarea anchetei instituțiilor statului cu privire la manipularea procesului electoral, după ce Călin Georgescu a intrat în turul 2 al alegerilor prezidențiale cu ajutorul unei puternice campanii pe această platformă de socializare.