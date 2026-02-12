Victor Ciutacu a câștigat procesul cu CNCD în cazul Iulia Marin. Decizia instanței privind amenda de 10.000 de lei

Curtea de Apel București a decis să anuleze amenda dată de Consiliul Național pentru Combatarea Discriminării lui Victor Ciutacu, pentru afirmațiile făcute la România TV despre jurnalista Iulia Marin, care a murit în 2023, scrie Paginademedia.ro.

„Dispune anularea hotărârii CNCD nr 364/11.09.2024 Dispune obligarea pârâtului să plătească reclamantului suma de 50 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în taxa judiciară de timbru. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă la Curtea de Apel Bucureşti”, scrie în decizia Curţii, potrivit sursei citate.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării decisese, în septembrie 2024, să-l amendeze cu 10.000 de lei pe prezentatorul TV, după ce acesta a spus că jurnalista Iulia Marin era „tulburată psihic”.

„Oamenii ăia sunt tulburaţi psihic, că nu vreau să spun mai mult decât atât, produceau materiale de presă”, a spus realizatorul Victor Ciutacu în segmentul de emisiune de la postul TV.

Csaba Asztalos, care era președintele CNCD în momentul în care a fost decisă amenda, a afirmat atunci că declarațiile făcute de Victor Ciutacu „depășesc limitele libertății de exrimare și se încadrează într-un discurs de ură, prin care a creat o atmosferă ostilă, degrandantă, umilitare”.

În 2023, Consiliul Național al Audiovizualului a mai amendat postul România TV cu 100.000 de euro, pentru două dintre emisiunile realizate de Victor Ciutacu după decesul Iuliei Marin.

Jurnalista Iulia Marin a murit în luna aprilie 2023, la vârsta de 32 de ani. Ea a scris de-a lungul carierei la Adevărul, PressOne, Recorder, Gândul și în ultimii trei ani de viață la Libertatea.