VIDEO „Artistul protestatar” care a lovit-o pe Marina Abramovic cu un tablou în cap a distrus acum o sculptură a artistului disident Ai Weiwei

Vaclav Pisvejc, un cetăţean ceh în vârstă de 57 de ani, care se prezintă ca un artist protestatar, cunoscut pentru mai multe incidente din lumea artei, printre care și că a lovit-o pe Marina Abramovic cu un tablou în cap, a dat din nou „lovitura”. De data aceasta, el a distrus o sculptură a artistului disident chinez Ai Weiwei în timpul vernisajului unei expoziții din Bologna, Italia, relatează AFP, potrivit News.ro.

Sculptura realizată cu alb și albastru, numită „Porcelain Cube”, făcea parte din expoziţia „Who Am I”, la muzeul Palazzo Fava din Bologna.

