VIDEO China a terminat lucrările la cel mai lung tunel de autostradă din lume

China a finalizat săptămâna aceasta construcţia celui mai lung tunel de autostradă din lume în regiunea Xinjiang, menit să îmbunătăţească legătura dintre părţile de sud şi de nord ale acestei provincii din nord-vestul ţării, informează marţi agenția EFE, citată de Agerpres.

Odată ce va intra în funcţiune anul viitor, tunelul lung de 22,13 kilometri va reduce timpul necesar traversării secţiunii centrale a munţilor Tianshan de la câteva ore la aproximativ 20 de minute, relatează agenţia de stat Xinhua.

Proiectul face parte dintr-un plan de modernizare a autostrăzii ce leagă capitala regiunii, Urumqi, de districtul Yuli, în sud, despărţite de munţii Tianshan, care se întind pe o lungime de 2.500 de kilometri şi formează o barieră naturală.

Munţii Tianshan sunt cunoscuţi drept un „muzeu geologic” deoarece conţin numeroase zone de falie, dintre care 16 sunt traversate de tunel, conform sursei citate.

Conducta sa de ventilaţie numărul 2 atinge o adâncime de 706 de metri, mai mare decât cea mai înaltă clădire din China, Turnul Shanghai.

Televiziunea de stat CCTV evidenţiază că peste 3.000 de muncitori au participat la construcţia tunelului „depăşind provocări şi riscuri geologice extreme” pentru „a stabili un nou record ca cel mai lung tunel de autostradă din lume, devenind o nouă piatră de hotar în ingineria tunelurilor la nivel mondial”.

The Tianshan Shengli Tunnel, the world's longest expressway tunnel, completed tunneling in China's Xinjiang on Monday. Two tunnel boring machines overcame harsh conditions at 3,200 meters above sea level, improving efficiency and reducing manpower. #GLOBALink pic.twitter.com/BD7FPy202Y