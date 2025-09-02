VIDEO „Cinci măsuri” agreate în coaliție, „pentru ca românii să nu mai plătească aproape cea mai scumpă energie electrică din Europa”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat marți „cinci măsuri concrete pentru scăderea prețului energiei electrice” și susține că acestea „vor veni complementar cu măsuri de rezolvare a problemei de fond, și anume creșterea capacităților de producție”.

Marți, într-o conferință de presă, ministrul Energiei a spus că au fost făcute „progrese serioase” în căutarea de soluții pentru problema prețului la curentul electric.

„De când am început discuțiile în căutare de soluții pentru ca românii să nu mai plătească aproape cea mai scumpă energie electrică din Europa am făcut progrese serioase. Deja suntem la stadiul în care avem cinci măsuri care au fost agreate și în cadrul Coaliției de guvernare și care au fost transmise Guvernului României pentru a fi adoptate în cadrul unui memorandum. Acestea vor veni complementar cu măsuri de rezolvare a problemei de fond, și anume creșterea capacităților de producție”, a declarat Bogdan Ivan, citat de Agerpres.

Cele cinci măsuri anunțate de ministrul Energiei

El a prezentat cele cinci măsuri și într-o postare pe Facebook:

1. operaționalizarea mecanismului Market Maker: selectarea unui operator care să asigure lichiditatea în piața de energie, prin stimularea cererii și a ofertei, facilitând tranzacțiile pe termen lung și determinând astfel o scădere constantă a prețului;

2. creșterea transparenței și scăderea riscurilor în piața de energie, prin solicitarea de garanții ferme în toate tranzacțiile cu energie;

3. introducerea tarifelor dinamice și diferențiate pe intervale de consum, care să recompenseze cu prețuri mici consumatorii responsabili, care utilizează energia în intervalele în care este cea mai ieftină;

4. scăderea prețurilor de achiziție a energiei pentru propriul consum al operatorilor de distribuție prin crearea unui mecanism unic de achiziție – acest cost de achiziție al distribuitorilor reprezintă aproape 25% din costul total al energiei pentru consumatori, deci implementarea mecanismului va aduce tarife de distribuție mai mici pentru toți consumatorii;

5. integrarea tuturor programelor de eficiență energetică sub o coordonare unică, eficientă, care să fie asigurată de Ministerul Energiei.

Oficialul susține că măsurile au fost stabilite împreună cu patronatele și alți actori din domeniu.

„În paralel, vom continua negocierile la nivel european pentru prelungirea termenului de funcționare a centralelor pe cărbune până în 2030. Acest pas va tempera creșterile de preț și ne va da timp să dezvoltăm proiecte noi de producție”, a declarat Bogdan Ivan.

Ministrul a spus că „obiectivul” său este să se ajungă la o „energie mai ieftină decât media europeană, independență energetică și reguli eficiente pentru toți actorii din piață”.

Foto: Nikolai Sorokin | Dreamstime.com