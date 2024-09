VIDEO Ciolacu, despre Ciucă: „Ascultă prea multe păreri, în loc să spună ce gândește și ce simte”

Întrebat despre viitorul coaliției PSD-PNL după alegerile parlamentare și prezidențiale, premierul Marcel Ciolacu a spus joi, în emisiunea HotSpot de la HotNews, că și-ar dori o continuare a coaliției cu PNL, iar contracandidatul său liberal în alegeri, Nicolae Ciucă, „ar trebui să facă mai mult ceea ce gândește și ce simte”.

Marcel Ciolacu a fost întrebat de jurnalistul Laurențiu Ungureanu și ce culoare politică va fi premierul pe care l-ar desemna în cazul în care va câştiga alegerile, în condițiile în care liderul PNL, Nicolae Ciucă, a spus că își dorește o alianță de dreapta.

„Partidul Social-Democrat va fi pe primul loc, nu va câştiga alegerile. Ca să câştigi alegerile trebuie să ai peste 50%. Dar se va situa primul partid din România, ca şi scor electoral. Foarte greu să cred că va exista o majoritate fără Partidul Social-Democrat.

Ar trebui în toate partidele aşa-zise de dreapta, şi cu AUR, şi cu tot, să poţi să izolezi Partidul Social-Democrat, care mi s-ar părea şi o greşeală de fond, nu de formă…

Puterea trebuie împărțită. Am văzut când un singur om a numit tot, şi servicii, a vrut guvernul său. Am văzut ce a ieşit. România are nevoie de patru ani de construcţie. Înţelegem lucrul ăsta, bine, nu-l înţelegem, iarăşi bine.

Nu vă ascund că mi-aş dori să continui cu actualii parteneri de guvernare. Contracandidatul meu (Nicolae Ciucă – n.r.) cred că face prea multe calcule cu consilierii şi ascultă prea multe păreri în loc să spună ceea ce gândeşte şi ceea ce simte şi ceea ce-i bine pentru România”, a susținut liderul PSD.

În aceeași emisiune, Marcel Ciolacu a spus că dacă va ajunge președinte nu va numi un premier din partea AUR.