Crin Antonescu, mesaj tranșant în contextul ordonanței „trenuleț”: Guvernul trebuie să ia toate măsurile necesare, chiar nepopulare

Crin Antonescu, candidatul comun al alianţei PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidenţiale din 2025, a afirmat luni că a discutat cu oamenii care conduc coaliţia şi guvernul şi le-a transmis „foarte limpede că trebuie să ia acele hotărâri care sunt necesare pentru economia României, fără niciun fel de legătură cu calculele electorale”. În ceea ce privește Ordonanţa „trenuleț”, Antonescu a arătat că ceea ce este important și urgent în acest moment este ca Executivul să ia „toate măsurile, chiar nepopulare”, pentru ca situaţia economică generală a României să fie salvată.

„Ceea ce este important în acest moment şi este urgent în acest moment este ca Guvernul să fie eficient şi să ia toate măsurile, chiar nepopulare, pentru ca situaţia economică generală a României, echilibrele României să fie salvate. Eu am discutat acest lucru cu oamenii care conduc coaliţia şi Guvernul şi am spus foarte limpede că dânşii trebuie să ia acele hotărâri care sunt necesare pentru economia României, fără niciun fel de legătură cu calcule electorale, cu influenţe posibile asupra şanselor candidatului la prezidenţiale”, a declarat Crin Antonescu, într-o intervenție telefonică la postul Digi24.

„Cred că o asemenea abordare electoralistă nu face bine nimănui, în ultimă instanţă nici măcar candidaţilor la alegerile prezidenţiale. Suntem la momentul adevărului şi ceea ce contează este, repet, măsuri eficiente şi nu măsuri electorale”, a mai spus el, potrivit News.ro.

Crin Antonescu a precizat că le-a transmis celor din partide că „măsurile cu caracter sau cu subtext electoral nu sunt sănătoase”.

„Vă spun acest lucru foarte sincer. Am spus și domniilor lor, din câte înțeleg, sunt și dânșii hotărâți să acționeze în acest fel. Măsurile cu caracter electoral sau cu subtext electoral nu sunt sănătoase. Și s-a mai dovedit și că nu întotdeauna au și efectul electoral scontat”, a mai declarat el.

Despre colaborarea cu noul Executiv, candidatul comun a spus că „e prematur să discutăm care vor fi relaţiile preşedintelui cu Guvernul, numai că este un lucru foarte clar, ele sunt prescrise de Constituţie”.

„În ce mă priveşte, în cazul în care voi deveni preşedinte, vor fi respectate în spiritul şi litera Constituţiei. Acest Guvern este un guvern legitim, este un guvern care este expresia rezultatului alegerilor parlamentare de acum foarte puţină vreme, este expresia unei majorităţi parlamentare şi este expresia unui vot de învestitură care s-a dat în cele două Camere reunite”, a arătat el.

„Cum va gestiona acest Guvern marile probleme pe care le are, cum va reuşi să răspundă tuturor aşteptărilor, cerinţelor, frustrărilor cetăţenilor români este o problemă şi o răspundere pe care Guvernul şi-o asumă, iar noul preşedinte, indiferent cine va fi acela, va trebui să aibă o relaţie instituţională cu Guvernul. Nu cred că este treaba sa, sau atributul său să evalueze în ce măsură este popular sau nepopular un Guvern. Asta este o chestiune ce ţine de guvern, de Parlament”, a punctat Crin Antonescu.

Guvernul a adoptat luni proiectul Ordonanței „trenuleț”, care a generat critici din toate domeniile de activitate, fiind aprig contestată de întreg mediul de afaceri, de studenți și de către sindicatele care îi reprezintă pe angajații de la stat.

Pentru a justifica această ordonanță, premierul Marcel Ciolacu a susținut că prognozele Comisiei Europene din noiembrie și datele Comisiei Naționale de Prognoză au fost mult mai pesimiste decât așteptările specialiștilor. Situația s-a deteriorat accelerat în majoritatea statelor UE începând cu a doua parte a lunii octombrie, iar acest lucru nu avea cum să ocolească România, a motivat șeful guvernului.

Acesta a susținut că deficitul este ridicat în acest an deoarece cheltuielile au fost mai mari cu 69 de miliarde de lei, adică 3,92% din PIB față de ceea ce era prevăzut în buget.

„Însă niciun om de bună credință nu poate critica că am mărit pensiile de două ori și am eliminat inechitățile pentru 3,8 milioane de pensionari sau că am majorat salariile profesorilor, medicilor, polițiștilor sau militarilor. Nimeni nu poate contesta că a trebuit să acordăm bani în plus pentru a menține facturile la energie și gaze neschimbate pentru populație și economie, că am mărit fondurile pentru sănătate sau că am făcut investiții record în infrastructură. Toate împrumuturile au fost pentru a construi autostrăzi, școli și spitale și pentru a achita datoriile din urmă. Nu regret niciuna dintre aceste măsuri, pentru că am făcut dreptate pentru milioane de oameni și am ajutat economia prin investiții majore”, a spus Ciolacu.