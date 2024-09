VIDEO Donald Trump nu se oprește. Promite „expulzări în masă” în Springfield, unde i-a acuzat pe migranţi că mănâncă animalele localnicilor

Candidatul republican Donald Trump a promis vineri „expulzări în masă” în Springfield, micul oraş din statul Ohio unde i-a acuzat pe nedrept pe migranţii haitieni că mănâncă pisicile localnicilor, scrie AFP.

„Vom organiza expulzări în masă”, a declarat el la o conferinţă de presă, pretinzând că ignoră faptul că mulţi dintre aceşti migranţi au un permis de şedere, potrivit Agerpres, care citează AFP.

Responsabili ai oraşului american Springfield au anunţat că au dispus vineri evacuarea mai multor şcoli în contextul criticilor nefondate ale lui Donald Trump împotriva migranţilor haitieni din această comunitate.

Micul oraş din Ohio, stat în nord-estul ţării, este de luni în centrul unei polemici aprinse, lansată de dreapta radicală şi alimentată de Donald Trump, care susţine în mod fals că migranţii haitieni atacă pisici sau câini pentru a-i mânca.

Deşi poliţia locală, dar și numeroase publicații, între care AFP, au dezminţit categoric această teză, candidatul republican a repetat-o de mai multe ori de marţi, când a difuzat-o în cadrul dezbaterii televizate cu rivala sa Kamala Harris.

Orașul american Springfield, care a atras zeci de mii de haitieni în ultimii ani, era deja motivul unei discuții privind imigrația. Trump a amplificat tensiunile prin zvonurile dezmințite despre străinii care mănâncă animalele de companie ale localnicilor, au scris Associated Press, New York Times și New York Post.

Primarul orașului Springfield din statul Ohio a făcut un apel către autorități și americani în general, spunând că localitatea sa are nevoie de ajutor, dar nu de ura stârnită de politicieni și extremiști.

