VIDEO Donald Trump spune că revoltele din 6 ianuarie de la Capitoliu, în care au murit oameni, au fost o „zi a iubirii”

Fostul preşedinte Donald Trump, care candidează din partea republicanilor pentru un nou mandat la alegerile prezidenţiale din 5 noiembrie, a descris miercuri asaltul asupra Capitoliului, de pe 6 ianuarie 2021, când mii de susținători ai săi au încercat să oprească certificarea oficială a înfrângerii sale în fața democratului Joe Biden, drept „o zi a iubirii”, relatează The Guardian. Asta deși patru persoane au murit în ziua atacului, iar un polițist de la Capitoliu a murit a doua zi după ce a înfruntat protestatarii furioși.

În timpul unei întâlniri cu votanții latino, găzduită de reţeaua de televiziune în limba spaniolă Univision, un participant i-a spus lui Trump că doreşte să îi ofere fostului preşedinte american o şansă de a-i „recâştiga votul”, având în vedere îngrijorările sale cu privire la revolta de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021, potrivit News.ro.

Trump tells Republican voter at Univision Town Hall that January 6 insurrection was “a day of love” and Mike Pence was wrong to certify the election. This man is out of his GD mind.



