VIDEO Filmul „Beetlejuice Beetlejuice” își păstrează coroana la box office, la mare distanță de principalul pretendent

După un debut excepţional, filmul Beetlejuice Beetlejuice, regizat de Tim Burton, s-a menţinut pentru al doilea weekend consecutiv pe prima poziţie a box-office-ului nord-american, cu încasări de 51,6 milioane de dolari, relatează agenția AFP, citată de Agerpres.

Această continuare a filmului Beetlejuice din 1988 a înregistrat, bineînţeles, o scădere – de aproximativ 50% – în raport cu încasările obţinute în primul său weekend de proiecţii, însă le-a depăşit totuşi cu mult pe celelalte lungmetraje care au fost proiectate de vineri până duminică în cinematografele din America de Nord.

În această comedie macabră, Michael Keaton interpretează din nou, la vârsta de 73 de ani, personajul unui „bio-exorcist” devenit fantomă, sinistru şi poznaş, care încearcă să revină în lumea celor vii.

Actorul american împarte afişul cu Winona Ryder şi Catherine O’Hara, prezente şi în distribuţia filmului original, precum şi cu mai mulţi nou veniţi în această serie cinematografică, precum Monica Bellucci, Jenna Ortega, Justin Theroux şi Willem Dafoe.

Filmul „Speak No Evil”, marea noutate la box office în weekendul recent încheiat

Speak No Evil, tot un film horror, un remake american al lungmetrajului danezo-olandez omonim, a debutat pe locul al doilea, cu încasări de 11,5 milioane de dolari, beneficiind de recenzii excelente din partea publicului şi a criticilor de cinema, potrivit lui David A. Gross, un specialist de la cabinetul Franchise Entertainment Research.

În acest film, un cuplu invitat să petreacă un sejur într-o fermă britanică izolată descoperă foarte repede că gazdele sale, în aparenţă binevoitoare, sunt în realitate criminali în serie.

Pe locul al treilea, în coborâre cu o poziţie, s-a clasat Deadpool & Wolverine, cu încasări de 5,2 milioane de dolari.

În total, această superproducţie realizată de Disney şi Marvel, în care rolurile principale sunt interpretate de starurile Ryan Reynolds şi Hugh Jackman, a obţinut încasări de 621,5 milioane de dolari în America de Nord şi de 1,3 miliarde de dolari la nivel mondial.

Documentarul Am I Racist?, o parodie politică, a debutat pe locul al patrulea, cu încasări de 4,8 milioane de dolari. Comentatorul ultraconservator Matt Walsh participă sub acoperire la mai multe ateliere de luptă împotriva rasismului şi se infiltrează la dineuri ale intelectualilor americani.

Reagan, un film despre viaţa fostului preşedinte republican din Statele Unite, a pierdut două poziţii şi se află pe locul al cincilea, cu încasări de 2,9 milioane de dolari.

Prezența în top 5 este remarcabilă pentru acest film biografic, având în vedere că el a fost eviscerat de critici după lansarea sa în cinematografele nord-americane pe 30 august.

Topul 10 al box-office-ului nord-american este completat de următoarele producţii cinematografice:

6. The Killer’s Game (2,6 milioane de dolari);

7. Alien: Romulus (2,4 milioane de dolari);

8. It Ends with Us (2,02 milioane de dolari);

9. The Forge (2,01 milioane de dolari);

10. God’s Not Dead: In God We Trust (1,4 milioane de dolari).

