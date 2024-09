VIDEO Un film „caricatural” despre Ronald Reagan și-a făcut loc în clasamentul box office înainte de alegerile din SUA

Weekendul recent încheiat a fost unul fără noutăți majore în cinematografe, însă un nou film despre fostul președinte american Ronald Reagan a debutat sus în clasamentul încasărilor pe piața din America de Nord. Criticii vorbesc însă de un film „caricatural”.

Filmul numit simplu Reagan a avut încasări de 7,4 milioane de dolari în cinematografele nord-americane, suficiente pentru a debuta pe poziția a patra în clasamentul box office într-un weekend altfel neimpresionant.

Deși încasările nu sunt spectaculoase, analistul David A. Gross a declarat pentru AFP că este o performanţă bună pentru o biografie politică“. Având în vedere că filmul a avut un buget de producție estimat la 25 de milioane de dolari, el va trebui să continue să genereze încasări în cinematografe în următoarele săptămâni pentru a fi un succes financiar.

Însă criticii de film au desființat lungmetrajul, el având o rată a aprobării de doar 19% din partea specialiștilor pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes. „Deși filmul Reagan îl admiră fără îndoială pe omul Reagan, prezentarea sa siropoasă și glossy a istoriei nivelează al 40-lea președinte al SUA într-o caricatură”, notează consensul criticilor.

Pe IMDb lucrurile stau ceva mai bine, filmul regizat de Sean McNamara având o notă medie de 6,6 / 10. Însă în condițiile în care filmul a fost lansat doar pe piața internă din America de Nord numărul recenziilor este deocamdată mic, ajungând luni la aproximativ 1.500.

Actorul Dennis Quaid îl interpretează pe Ronald Reagan, a cărui poveste este spusă din copilărie şi până la mutarea sa în Casa Albă după câștigarea alegerilor prezidențiale din 1980. Povestea filmului este spusă printr-o conversație între doi foști agenți ai KGB, Viktor Petrovici și Andrei Novikov.

Lungmetrajul se bazează pe cartea din 2006 The Crusader: Ronald Reagan and the Fall of Communism a profesorului și autorului american Paul Kengor.

Niciun film nou pe primele 3 poziții ale clasamentului box office

Deadpool & Wolverine a ocupat încă o dată primul loc în box-office-ul nord-american după ce a obţinut încasări de 15,2 milioane de dolari în cel de-al şaselea weekend al său de proiecţii în cinematografele din Statele Unite şi Canada, potrivit datelor transmise duminică de compania de specialitate Exhibitor Relations, citate de AFP și Agerpres.

Acest film este, de asemenea, cel de-al 16-lea din istoria cinematografiei care depăşeşte 600 de milioane de dolari în box-office-ul nord-american, dintre care 11 au fost produse – la fel ca Deadpool & Wolverine – de Walt Disney Studios, potrivit companiei Exhibitor Relations.

Filmul Alien: Romulus, aflat în al treilea weekend de proiecţii şi reprezentând cel mai recent opus din franciza SF Alien, a rămas pe poziţia a doua cu încasări de 9,3 milioane de dolari, după ce a detronat pentru scurtă vreme Deadpool & Wolverine în timpul weekendului său de debut.

Acest lungmetraj spune povestea unor colonişti ai spaţiului care, în timp ce explorează o staţie spaţială abandonată, întâlnesc un extraterestru terifiant.

Filmul It Ends with Us, o adaptare a unui bestseller al scriitoarei americane Colleen Hoover, având-o ca protagonistă pe vedeta serialului TV Gossip Girl, Blake Lively, s-a menţinut pe locul al treilea cu încasări de 7,42 milioane de dolari.

Cinematografele nord-americane așteaptă lansarea filmului „Beetlejuice Beetlejuice”

Filmul Twisters a urcat o poziţie şi a revenit în Top 5 cu încasări de 7,2 milioane de dolari, după ce coborâse pe locul al şaselea în weekendul precedent.

În acest „remake” al filmului din 1996 despre tornadele devastatoare din Oklahoma, Daisy Edgar-Jones joacă rolul unei specialiste în meteorologie care se vede nevoită să facă echipă cu un temerar „vânător de furtuni”, interpretat de Glen Powell.

Sezonul estival al box-office-ului nord-american a început lent în 2024, din cauza unui val de COVID-19 şi a urmărilor produse de grevele de anul trecut de la Hollywood. Însă rezultatele bune obţinute de filme precum Deadpool & Wolverine, Alien: Romulus, Inside Out 2 şi Twisters au contribuit la redresarea situaţiei.

Beetlejuice Beetlejuice, o continuare după 36 de ani a celebrului film regizat de Tim Burton, ar trebui, de asemenea, să ofere un impuls după lansarea sa aşteptată pentru weekendul viitor.

Filmul a avut premiera internațională la Festivalul de Film de la Veneția, unde a deschis festivitățile. Printre actorii care s-au deplasat la prestigiosul festival pentru a promova filmul în care joacă s-au numărat Michael Keaton, Catherine O’Hara și Winona Ryder, care au revenit în rolurile din lungmetrajul original din 1988.

În afară de cei 3, Burton a ales pentru noul său film alți doi actori consacrați, Willem Dafoe și Monica Bellucci, în timp ce Jenna Ortega o va juca pe Astrid Deetz, fiica adolescentă a personajului Winonei Ryder din lungmetrajul lansat cu 36 de ani în urmă.

