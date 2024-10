VIDEO Foc de artificii într-un templu din India, transformat într-un incendiu catastrofal. Peste 150 de persoane au fost rănite

Peste 150 de persoane au fost rănite, unele dintre ele grav, în urma unui incendiu provocat de artificii în timpul unui festival la un templu din statul indian Kerala, situat în sudul ţării, au declarat marţi oficiali locali, informează Xinhua, preluată de Agerpres.

Incidentul s-a produs luni noaptea, în districtul Kasaragod, la aproximativ 555 kilometri nord de Thiruvananthapuram, capitala statului Kerala. „Răniţii au fost transportaţi imediat la diverse spitale din Kasaragod, Kannur şi Mangaluru. Starea a 10 persoane este considerată critică”, a precizat un oficial din cadrul poliţiei.

Imaginile difuzate la posturile TV şi pe reţelele sociale de la faţa locului au arătat cum artificiile declanşează un incendiu masiv şi un nor de fum.

Massive Fire Accident in Kerala's Kasaragod



A major explosion occurred during the Kaliyatam festival at the Neeleswaram temple when fireworks ignited near a storage area holding additional firecrackers. Over 150 people have been injured in this incident. pic.twitter.com/KpPwCTgy8R