VIDEO George Simion, despre acuzațiile că s-a întâlnit cu spioni ruși: S-a repetat o minciună

Candidatul AUR la alegerile prezidențiale, George Simion, a susținut vineri că nu s-a întâlnit niciodată cu ofiţeri ruși, că în spaţiul public „s-a repetat o minciună” și că doar prin folosirea inteligenţei artificiale ar putea apărea imagini cu el alături de spioni din Rusia.

George Simion a spus că va prezenta documentele pe care le-a primit din Republica Moldova privind interdicţia de a intra în ţara vecină. Declarațiile au fost făcute în Parlamentul României, înainte de prezentarea programului său prezidențial.

„S-a repetat o minciună în spaţiul public că am avut întâlniri, în 2011 şi 2012, cu nu ştiu care rezident, nici ei nu ştiu al cărui serviciu. Vă spun eu categoric, George Simion nu a fost la Cernăuţi nici în 2011, nici în 2012, şi atunci cum să mă fi întâlnit? (…). Având cunoştinţă despre identitatea respectivei persoane, nu m-am întâlnit cu asemenea persoană (…). Şi ăsta este secretul lui Polichinelle, de ce a fost interzis George Simion. Pentru că mi-au dat hârtiile la mână, vi le prezint, mare secret, mare dezvăluire”, a spus Simion, citat de Agerpres.

„Au încercat unii şi alţii să se urce pe o temă care nu există. Le-am mai făcut şi în momentul respectiv, (n.r. publicarea actelor pe care le-a primit din Republica Moldova), sunt procese în instanţele de la Chişinău şi Cernăuţi, le prezentăm iarăşi”, a mai spus George Simion.

George Simion: „Reprezint un pericol pentru securitatea Republicii Moldova pentru că vreau unirea”

Liderul AUR spune că, într-adevăr, reprezintă „un pericol” pentru Republica Moldova, pentru că își dorește unirea tuturor românilor.

„Reprezint un pericol pentru securitatea Republicii Moldova. Într-adevăr, eu reprezint un pericol pentru securitatea acelui stat pentru că eu îmi doresc unirea românilor, pentru că eu toată viaţa mea am militat ca Basarabia să fie iarăşi România. Basarabia a fost România, este România, va fi România. Nu mi-e ruşine de toate acţiunile mele unioniste pe care le-am întreprins, care reprezintă un atac la securitatea Republicii Moldova, pentru că eu nu mai vreau ca Republica Moldova să existe ca stat”, a susținut Simion.

Întrebat dacă e acelaşi tip de acţiune pe care Rusia îl întreprinde în Ucraina, Simion a spus că „eu am demonstrat paşnic, am făcut marşuri pentru unire, am adus tone de carte la Chişinău, am sprijinit presa acolo, am înfiinţat o televiziune. Eu am făcut acţiuni pentru apropierea noastră.

Marcel Ciolacu: George Simion nu este agent rus

Candidatul PNL la prezidențiale, Nicolae Ciucă, i-a cerut lui Marcel Ciolacu, marți, să publice „de urgență” documentele care motivează interdicția liderului AUR, George Simion, de a intra în Republica Moldova și Ucraina.

Marcel Ciolacu a reacționat și a spus că nu are informații conform cărora George Simion ar fi spion rus.

„Nu am voie să vă spun aceste motive (n.red.: pentru care Simion are interdiciție în Republica Moldova și Ucraina). Sunt informații date de un alt stat. Am început demersurile să ne dea voie statul respectiv. Ce vă pot spune este ce nu este: nu este agent rus și nu a avut întâlniri cu agenți ruși de spionaj”, a declarat Ciolacu.

Premierul a spus că nu a primit direct aceste informații, ci prin intermediul Serviciului de Informații Externe, iar răspuns scris a fost primit doar din partea Ucrainei.

Ciolacu a mai spus că i-a cerut directorului SIE să întrebe pe cale diplomatică serviciul omolog de informații din Ucraina dacă este posibil să fie publicat documentul privind interdicția lui George Simion de a intra în Ucraina.

„Nu e spion. Dacă știe seful Comisiei SRI, care e de control, nu e de spionaj, despre un coleg de-al lui parlamentar candidat la președinție că e spion, să ne pună la dispoziție. Eu nu am și din câte m-am informat nici statul român nu are astfel de informații pentru că ar fi trebuit să aplice legea dacă este spion”, a spus Ciolacu.

Scandalul a pornit după ce preşedintele comisiei parlamentare pentru controlul SRI, senatorul PNL Ioan Chirteş, a declarat, marți, la Antena 3, despre interdicţia intrării liderului AUR, George Simion, în Ucraina şi Republica Moldova, că „acolo sunt acuzaţii şi dovezi clare că George Simion a avut întâlniri cu ofițeri GRU” şi că a încercat să deturneze manifestaţii paşnice, marşuri electorale, conform News.ro.