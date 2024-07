VIDEO Insulele din Grecia se confruntă cu o lipsă serioasă de apă, în plin sezon turistic

Luni cu temperaturi peste cele obişnuite, atât în iarnă cât şi în vară, precipitaţii puţine şi secetă, această combinaţie pusă pe seama schimbărilor climatice a redus drastic rezervele de apă din insulele greceşti, tocmai când consumul explodează în plin sezon turistic.

În faţa acestei situaţii, autorităţile din mica insulă Sifnos, în arhipelagul Cicladelor, au cerut să se declare stare de urgenţă, după ce au constatat că în unele părţi consumul de apă în luna iunie s-a dublat faţă de cel din aceeaşi lună a anului trecut, relatează agenţia spaniolă de presă EFE, citată de Agerpres.

O insulă cu 3.000 de locuitori şi 74 kmp, Sifnos a fost vizitată anul trecut de 135.000 de turişti.

„În unele localităţi consumul era dublu faţă de cel din iunie anul trecut şi estimăm că în perioada iulie-octombrie consumul va ajunge la 300.000 mc, în timp ce capacitatea noastră de furnizare pentru această perioadă este de circa 270.000 mc”, a declarat pentru agenția EFE primarul din Sifnos, Maria Nadali.

Din cauza iernii aride, care a fost cea mai călduroasă din istoria măsurătorilor din Grecia, apa din puţuri este la un nivel minim.

În plus, cea mai mare unitate de desalinizare din insulă s-a confruntat cu o avarie în luna iunie şi nu a mai furnizat apă pentru uzul uman, ceea ce a provocat opriri ale alimentării, însă, între timp, situaţia s-a normalizat, a spus primarul.

Numeroasele vile cu grădini mari şi piscine, construite în ultimii ani, agravează situaţia în insulă şi Consiliul local a solicitat populaţiei şi turiştilor să raţionalizeze consumul de apă.

„Deşi am luat multe măsuri, acestea nu dau rezultate dacă lumea nu cooperează”, a subliniat Nadali.

Consiliul local al insulei a avertizat că vor fi efectuate controale şi ar putea fi oprit accesul la reţeaua de alimentare celor cu un consum excesiv de apă.

Restricţii privind utilizarea apei și în alte insule grecești

În afară de Sifnos, starea de urgenţă din cauza lipsei de apă s-a declarat şi în Leros, în Marea Egee, şi în unele regiuni din insulele Creta şi Kefalonia. În insulele Karpathos şi Serifos au fost impuse restricţii privind utilizarea apei pentru piscine.

„Rezervoarele noastre sunt aproape goale, au o cantitate de apă ce acoperă cinci zile de alimentare în condiţii normale”, a avertizat Emanuil Kurletakis, viceprimar al municipiului Minoa Pediada, situat în centrul Cretei.

Autorităţile locale forează în speranţa de a găsi noi surse de apă, în timp ce, potrivit lui Kurletakis, culturile de măslini şi cartofi sunt serios afectate de secetă.

De asemenea, în insula Naxos, cea mai mare din Ciclade, rezervoarele sunt aproape goale şi necesarul se acoperă cu ajutorul unităţilor de desalinizare şi al sutelor de puţuri răspândite pe insulă.

Totuşi, după cum spune Dimitris Lianos, primarul acestei insule cu 20.000 de locuitori, care anual este vizitată de zeci de mii de turişti, până în prezent nu sunt probleme în alimentarea cu apă a locuinţelor şi companiilor locale.

„Naxos a avut întotdeauna un mare potenţial hidraulic, cu multe ape subterane”, a afirmat Lianos, care estimează că, din acest motiv, 70% din necesarul de apă este acoperit din puţuri şi forări.

Însă, agricultorii de pe insulă, în special cei care cultivă faimoşii cartofi de Naxos, reclamă că seceta a afectat anul acesta o mare a culturilor. Multe dintre puţurile pe care le folosesc au fost contaminate cu apă sărată, ceea ce se întâmplă atunci când, din cauza lipsei de apă dulce, cea sărată se infiltrează în ele, explică fermierii.

Lianos a admis că rezervele de apă au scăzut în diferite regiuni ale insulei din cauza secetei şi a temperaturilor ridicate, dar s-a arătat optimist că situaţia se poate îmbunătăţi dacă se realizează mai multe lucrări de infrastructură, ceea ce va necesita o creştere a fondurilor de stat destinate municipiilor din insule.

Greek islands face water crisis as tourist season peaks



The biggest reservoir on the Greek island of Naxos has dried up, useful only to the turtles that cruise its muddy shallows.https://t.co/Hb8bgEGwuR via @Reuters pic.twitter.com/7lmH68rc4I