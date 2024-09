LIVE Israelul a atacat a doua oară vineri capitala Libanului, vizând depozite de arme ale Hezbollah / Primul atac al IDF a țintit „cartierul general” al grupării / S-a pierdut contactul cu Sayyed Hassan Nasrallah VIDEO

O serie de explozii puternice au zguduit Beirutul vineri și nori groși de fum s-au ridicat peste oraș, scrie Reuters, în ceea ce presa libaneză a declarat că este o serie de atacuri aeriene israeliene asupra suburbiilor de sud ale orașului controlate de Hezbollah.

Sinteza evenimentelor de vineri:

Se aud noi explozii în Beirut. IDF a spus că lansează atacuri asupra depozitelor de arme ale Hezbollah

Numărul morților după atacul israelian din Liban a crescut la 6. Alte 91 de persoane au fost rănite, spune ministrul libanez al Sănătății.

Conducerea Hezbollah nu a putut fi contactată în urma atacurilor Israelului asupra suburbiei de sud a Beirutului, vineri seară, a declarat pentru Reuters o sursă apropiată grupului armat libanez.

La câteva ore după atac, Hezbollah nu a făcut nicio declarație cu privire la soarta liderului său, Sayyed Hassan Nasrallah.

Israelul anunță că va lovi „în scurt timp” trei depozite de arme ale Hezbollah în clădiri din sudul Beirutului, relatează AFP.

Armata israeliană a spus că 65 de rachete au fost lansate de Liban și au fost văzute trecând pe teritoriul israelian, dintre care unele au fost interceptate, spune IDF.

Unele dintre rachete au căzut în orașul Safed, a confirmat IDF, unde o casă și o mașină au fost lovite, într-o zonă civilă.

Nu au fost raportate victime.

Secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Antony Blinken, a spus că obiectivul Israelului în Liban este „unul important și legitim” și că este vorba despre „crearea unui mediu suficient de sigur pentru a permite oamenilor să se întoarcă acasă”.

„Întrebarea este: care este cel mai bun mod de a face asta? Care este cel mai eficient și durabil mod de a face asta?”.

El spune că SUA și alte țări care s-au alăturat solicitărilor pentru o încetare a focului de 21 de zile consideră că cea mai bună cale este prin diplomație și printr-o încetare a focului.

Armata israeliană a cerut pentru prima dată evacuarea imediată a unor clădiri specifice din suburbiile de sud ale Beirutului. Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Avichay Adraee, a postat o hartă într-o postare pe platforma de socializare X, scrie Reuters.

El a spus că locuitorii erau „obligați să evacueze imediat clădirile și să se îndepărteze de ele la o distanță de nu mai puțin de 500 de metri”.

El a adăugat că ordinele de evacuare au fost pentru „siguranța celor dragi”.

Forțele israeliene tocmai au confirmat o nouă serie de atacuri în Liban în ultima oră, relatează BBC.

Avioanele de vânătoare au atacat „în adâncul Libanului și în sudul Libanului”, spun Forțele de Apărare Israeliene (IDF), lovind ținte Hezbollah, inclusiv lansatoare care erau „direcționate către civilii israelieni”.

Alertele de raid aerian au răsunat în mai multe zone din nordul Israelului, spun Forțele de Apărare Israelului, relatează BBC.

IDF susține că printre zonele atacate se numără Nahariia și zonele învecinate, după ce au raportat mai devreme alerte pentru orașul Safed.

Hezbollah a declarat că a vizat Safed cu rachete „pentru apărarea Libanului și a poporului său și ca răspuns la atacurile barbare de către Israel a orașelor, satelor și civililor”.

Ambasada Iranului la Beirut a condamnat vineri atacurile aeriene ale Israelului asupra Dahieh, suburbia sudică a Beirutului, spunând că atacurile „reprezintă o escaladare gravă care schimbă regulile jocului”, relatează The Guardian.

Acesta a adăugat că Israelul va fi „pedepsit corespunzător”.

De la escaladarea conflictului din Liban, Iranul a semnalat că este reticent să se implice direct în lupta Hezbollah cu Israelul.

La New York, în timpul unei vizite la Organizația Națiunilor Unite, luni, președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că un război mai mare în Orientul Mijlociu „nu va aduce beneficii nimănui”.

Biroul de presă al Hezbollah a declarat vineri că nu există „niciun adevăr în nicio declarație” despre atacul israelian asupra suburbiilor din sudul Beirutului, fără a preciza la ce declarații se referă, relatează Reuters.

De altfel, Hezbollah nu a făcut nicio declarație cu privire la atacurile israeliene, despre care armata israeliană a spus că au lovit centrul de comandă al grupului.

SUA nu au fost implicate și nu au fost avertizate în prealabil cu privire la atacul de vineri asupra sediului Hezbollah din Beirut, relatează CBS News, citând-o pe purtătoarea de cuvânt a Pentagonului, Sabrina Singh, scrie BBC.

Cu toate acestea, secretarul Apărării Lloyd Austin a vorbit cu omologul său israelian, Yoav Gallant, în această dimineață la telefon, spune Singh.

Ea nu a oferit alte informații despre operațiune sau dacă liderul Hezbollah Hassan Nasrallah este mort sau în viață. Sursele Hezbollah spun că el este în viață și în siguranță.

Două persoane au murit, iar alte 76 au fost rănite, a anunțat Ministerul libanez al Sănătății, scfie BBC.

Biroul lui Benjamin Netanyahu a publicat o fotografie despre care spune că îl arată pe premierul israelian aprobând atacul aerian asupra sediului Hezbollah din Beirut, relatează The Guardian și BBC.

Fotografia pare să-l înfățișeze pe Netanyahu în camera sa de hotel din New York.

Acesta urmează să își scurteze călătoria în SUA, unde a fost pentru Adunarea Generală a ONU, și se întoarce în această seară în Israel.

Picture of Netanyahu approving massive strike from New York on what Israel says was Hezbollah’s central HQ in southern suburbs if Beirut pic.twitter.com/68BweaKopK