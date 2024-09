LIVE Război în Ucraina, ziua 938: Contraofensiva rușilor, oprită în Kursk / Ucraina cere de la București doborârea rachetelor rusești / Zelenski anunță că „planul lui de victorie” este gata / Uriaș arsenal rusesc, lovit de drone ucrainene

Mai multe regiuni din Rusia au fost vizate de lovituri ale armatei de la Kiev. Locuitorii din regiunea Tver sunt evacuați miercuri dimineață, după un atac cu drone ucrainene, anunță oficialii ruși.

SINTEZA ZILEI:

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat miercuri că „planul pentru victorie” al Ucrainei pe care urmează să-l prezinte omologului său american, Joe Biden, până la sfârşitul lunii este „pe deplin pregătit”, informează AFP.

Zelenski se va adresa Consiliului de Securitate al ONU

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se va adresa marţi Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite pe tema războiului declanşat de Rusia în ţara sa, a anunţat misiunea slovenă la ONU – preşedinte al acestui organism format din 15 membri, scrie Reuters.

Reuniunea va avea loc în timp ce liderii mondiali se află la New York pentru întâlnirea lor anuală la Adunarea Generală a ONU.

Zelenski se deplasează în Statele Unite cu un „plan de victorie” pe care doreşte să îl prezinte preşedintelui american Joe Biden.

Călătoria lui are loc într-un moment critic al războiului, trupele ruse continuând să avanseze în estul Ucrainei, în ciuda faptului că forţele Kievului au lansat luna trecută o incursiune surpriză în regiunea rusă Kursk, notează News.ro.

Reuniunea Consiliului de Securitate al ONU de marţi a fost solicitată de Statele Unite, Marea Britanie, Franţa, Japonia, Coreea de Sud şi Malta, au precizat mai mulți diplomaţi.

Un bărbat în vârstă de 57 de ani, care are 29 de copii în total – atât biologici, cât și adoptați – a semnat un contract militar pentru a lupta în Ucraina, a declarat marți un oficial local, în contextul în care autoritățile regionale din Rusia își dublează eforturile de a recruta soldați pentru război, scrie The Moscow Times.

Uniunea Europeană trebuie să-şi întărească rapid apărarea, deoarece Rusia ar putea fi pregătită pentru o confruntare în şase până la opt ani, a declarat miercuri Andrius Kubilius, desemnat pentru a deveni primul comisar al UE pentru apărare, într-un interviu acordat agenţiei de presă Reuters.

Miniştrii Apărării din formatul Bucureşti 9 (B9) au semnat, miercuri, la Bucureşti, o Declaraţie comună în care au subliniat importanţa consolidării industriei de Apărare şi a existenţei unui sistem de apărare aeriană comun şi au reiterat sprijinul pentru Ucraina.

Miniştrii din România, Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia şi Ungaria s-au reunit la Palatul Parlamentului şi au discutat inclusiv despre incidentele cu drone ruse care au căzut pe teritoriul unor ţări NATO. De altfel, un punct din declaraţia comună este dedicat acestui subiect.

„Ne exprimăm profunda îngrijorare privind repetatele intrări în spaţiul NATO – Polonia, România, Letonia şi alte ţări aliate – ale unor drone şi rachete ruse, dar şi privind escaladările şi tensiunile de la graniţele NATO. Aceasta este o nouă realitate care nu poate fi ignorată. Avem nevoie de un răspuns colectiv în cadrul NATO, pentru a răspunde provocărilor aduse de arme şi tehnologii moderne, inclusiv prin consolidarea abilităţilor noastre de a detecta, identifica şi de a ne confrunta cu obiectele care zboară la mici înălţimi”, se arată în Declaraţie, potrivit Agerpres.

În acest sens, semnatarii fac apel pentru consolidarea sistemului integrat al NATO de apărare aeriană şi pentru implementarea „cât mai rapidă” a sistemului prin rotaţie în acest sens.

„Susţinem iniţiativele de a utiliza toate oportunităţile şi resursele din cadrul UE şi NATO pentru a creşte capabilităţile europene de apărare aeriană”, mai scrie în document.

Totodată, miniştrii B9 se angajează să susţină, la NATO, consolidarea Flancului estic. De asemenea, amintesc de angajamentul de alocare de minim 2% din PIB-ul naţional, anual, pentru Apărare şi de angajamentul de a impulsiona industriile naţionale de producţie de armament.

Totodată, Declaraţia menţionează eforturile de creare a unor coridoare pentru a facilita mobilitatea militară, dar şi de a asigura provizii pentru sistemul energetic.

„Recunoscând că ajutorul militar este acordat voluntar şi este o decizie suverană (a unui stat – n.r.), aliaţii intenţionează să continue să ofere ajutor ne-letal, politic, economic şi umanitar către Ucraina”, este precizat în document.

Kremlinul a calificat miercuri drept „periculoase” comentariile lui Jens Stoltenberg, șeful demisionar al NATO, potrivit cărora o decizie a Occidentului de a permite Ucrainei să folosească arme occidentale cu rază lungă de acțiune pentru a lovi teritoriul Rusiei nu ar fi o linie roșie ce ar provoca o escaladare din partea Moscovei, informează Reuters.

Guvernul britanic a declarat miercuri că l-a convocat pe ambasadorul rus în urma a ceea ce a descris drept o „campanie publică de agresiune fără precedent și nefondată” a Rusiei, inclusiv acuzații împotriva personalului Ministerului de Externe, relatează Reuters.

Serviciul de securitate FSB a declarat săptămâna trecută că a revocat acreditarea a șase diplomați britanici la Moscova, după ce i-a acuzat de spionaj și sabotaj, acuzații pe care Marea Britanie le-a descris drept „complet fără temei”.

Sancțiunile impuse de Uniunea Europeană ar putea viza instituțiile financiare care susțin fluxurile de produse către Rusia ce ajung pe câmpul de luptă, precum și furnizarea de produse fabricate în Asia de Sud-Est de către filialele companiilor occidentale, a anunțat miercuri emisarul UE pentru sancțiuni, potrivit Reuters.

Contraofensiva rusă din regiunea Kursk a fost oprită, iar o parte din teritoriul rus se află în continuare sub control ucrainean, a declarat pentru agenția de presă AFP un purtător de cuvânt al comandamentului regional ucrainean, Aleksey Dmytrashkovsky, scrie serviciul rus al BBC.

Fondul Monetar Internaţional (FMI) a amânat pe termen nedefinit planificata misiune de consultare cu Rusia, una care a provocat controverse puternice, din cauza problemelor tehnice, a anunţat miercuri Aleksei Mozhin, directorul Rusiei la FMI.

NATO trebuie să aibă un răspuns „robust și coordonat” la incidentele în care rachete sau drone rusești trase asupra Ucrainei intră în spațiul aerian al alianței militare, a declarat miercuri ministrul român al Apărării, Angel Tilvar, informează Reuters.

Deputaţii ucraineni au aprobat, cu o majoritate covârşitoare de voturi, o majorare a bugetului de stat ce prevede cheltuieli suplimentare echivalente cu peste 11 miliarde de dolari, din care cea mai mare parte va merge către armată, a relatat miercuri presa locală, potrivit dpa și Agerpres.

Această majorare creşte bugetul anual de cheltuieli cu aproximativ 13%, aducându-l la peste 90 miliarde de dolari, o cifră record pentru Ucraina.

Creşterea va fi finanţată prin venituri fiscale mai mari şi împrumuturi, inclusiv de la Uniunea Europeană.

În plus, sunt prevăzute economii în sectorul social.

În prezent sunt dezbătute în parlament majorări controversate de taxe.

Ajustările bugetare au devenit necesare pentru plata pe septembrie a primelor soldaţilor din prima linie. Planificarea bugetară iniţială pentru 2024, conform premierului Denis Şmîhal, lua în calcul lupte doar până la sfârşitul lui august.

Maria Ponomarenko, jurnalista din Siberia condamnată de Rusia la şase ani de închisoare pentru că a vorbit împotriva războiului din Ucraina, a intrat în greva foamei, potrivit publicaţiei sale şi a unei susţinătoare, informează Reuters și Agerpres.

Ministrul ucrainean de Externe a spus miercuri la București că este „recunoscător” pentru decizia „istorică” a ţării noastre de a dona un sistem Patriot Ucrainei.

El a subliniat că rachetele şi dronele ruse „trec sau cad în apropiere de staţiile atomo-electrice din Ucraina şi pot fi extrem de periculoase”, cerând țării noastre să le doboare pe cele care zboară pe lângă spațiul aerian românesc.

Atacul cu drone ucrainene din noaptea de marți spre miercuri a declanșat explozii uriașe și a forțat evacuarea parțială a locuitorilor din apropierea sitului unui mare arsenal rusesc din regiunea Tver, au relatat anterior surse rusești, citate de Reuters.

Șeful diplomației ucrainene Andrii Sybiha miercuri o vizită în România, aceasta fiind prima sa vizită oficială într-un stat străin de la preluarea mandatului la începutul lunii septembrie, a anunțat Ministerul ucrainean de Externe, potrivit The Kyiv Indepedent.

Sybiha, un diplomat de carieră, l-a înlocuit pe Dmitro Kuleba în funcția de ministru de externe la 5 septembrie, în contextul unei remanieri a guvernului ucrainean.

Potrivit ministerului, Sybiha se va deplasa în România pentru a purta negocieri bilaterale cu omologul său român Luminița Odobescu și cu alți oficiali de rang înalt. După negocieri, miniștrii vor susține o conferință de presă comună.

Potrivit presei ucrainene, diplomații vor discuta despre sprijinul pentru capacitățile de apărare ale Kievului, despre calea Ucrainei către aderarea la Uniunea Europeană și NATO și despre punerea în aplicare a formulei de pace a președintelui Volodimir Zelenski.

Potrivit armatei ucrainene, Rusia a pierdut de la începutul războiului și până acum 637.010 de soldați.

Numai în ultima zi ar fi fost eliminați 1.130 de militari ruși.

Drone rusești au atacat instalații energetice în orașul Sumî din nord-estul Ucrainei, au declarat miercuri autoritățile regionale, transmite Reuters.

Potrivit informațiilor preliminare, nicio persoană nu a fost rănită în urma atacului, însă atacurile repetate asupra instalațiilor energetice din regiune au pus sub presiune sistemul.

Autoritățile regionale au declarat că apărarea aeriană a doborât 16 drone deasupra regiunii Sumî în timpul atacului de peste noapte.

Oficialii locali au declarat marți că Rusia a tras rachete asupra infrastructurii energetice din orașul Sumî, după ce un atac nocturn al dronelor asupra regiunii a redus energia electrică în unele zone și a forțat autoritățile să utilizeze sisteme de alimentare de rezervă.

Ministerul Energiei din Ucraina a declarat că atacurile de marți ale Rusiei au provocat un incendiu la o substație electrică din regiunea Sumî și au întrerupt alimentarea cu energie a peste 281 000 de consumatori. Ulterior, curentul a fost restabilit parțial, a precizat ministerul.

Sistemle de apărare aeriană ale Rusiei au distrus 54 de drone pe care Ucraina le-a lansat peste noapte, vizând cinci regiuni din vestul țării, a anunțat ministerul rus al Apărării, citat de presa de stat și Reuters.

Administratorii paginii OSINTTechnical notează că dronele ucrainene „au lovit cu succes un depozit masiv de muniții rusești” aparținând arsenalului 107 GRAU, Arsenalul Direcției principale de rachete și artilerie a Ministerului Apărării al Federației Ruse, în noaptea de marți spre miercuri în regiunea Tver.

Ukrainian drones successfully struck a massive Russian ammunition dump belonging to the 107th arsenal GRAU tonight in Tver Oblast, Russia.



