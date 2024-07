VIDEO Mii de evrei ultra-ortodocși au protestat față de încorporarea lor în armata israeliană / Ciocniri violente la Ierusalim

Mii de bărbaţi evrei ultra-religioşi din Israel au protestat duminică împotriva încorporării lor în forțele armate ale țării, după ce Curtea Supremă a anulat excepția de care se bucurau, relatează agenția DPA, citată de Agerpres.

Protestele au fost declanşate de o decizie de săptămâna trecută a Curţii Supreme de a începe înrolarea bărbaţilor ultra-religioşi pentru serviciul militar.

Now in Jerusalem: mass protest against enlistment of Ultra Orthodox Jews to the army pic.twitter.com/CCqYidg6Gm

Conform presei locale, au existat ciocniri violente între protestatari şi poliţie la Ierusalim duminică seara.

Au fost folosiţi poliţişti călare pe cai şi un tun de apă pentru a-i dispersa pe demonstranţi. Protestatarii au aruncat cu pietre şi au atacat ofiţeri de poliţie, cinci dintre demonstranţi fiind arestaţi.

BREAKING: 🇮🇱 Chaos in Tel Aviv at the moment. Ultra-Orthodox Jews are now protesting against the Netanyahu regime pic.twitter.com/8hZ3QVBI1h

De zeci de ani există scutiri de la serviciul militar obligatoriu pentru bărbaţii ultra-religioşi din Israel. Cu toate acestea, scutirile au expirat în urmă cu trei luni, iar guvernul premierului Benjamin Netanyahu nu a reuşit să adopte legislaţia care le-ar fi inclus în lege.

