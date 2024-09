VIDEO Militari israelieni, filmați în timp ce împingeau cadavre cu piciorul de pe un acoperiș. Anchetă declanșată de armată

Armata israeliană a anunțat, vineri, că a început o anchetă după apariția pe rețelele sociale a unor imagini care arată soldați ce par să împingă cadavre de pe un acoperiș din Cisiordania în timpul unui raid împotriva militanților palestinieni, informează Reuters.

Imaginile care au apărut online în cursul zilei de joi arată trei soldați pe acoperișul unei clădiri din Qabatiya care trag, împing, aruncă de la înălțime și, într-un caz, lovesc ce par a fi cadavre umane.

Zakaria Zakarneh, unchiul unuia dintre cei uciși, susține că a văzut ce s-a întâmplat. Soldații s-ar fi urcat pe acoperișul clădirii după ce palestinienii au fost omorâți.

„Au încercat să aducă trupurile jos cu un buldozer, dar nu au reușit așa că le-au aruncat de la etajul doi. „Sufeream, eram foarte trist și furios că nu puteam face nimic”, a spus Zakarneh pentru Reuters.

Journalists filmed Israeli soldiers pushing three seemingly lifeless bodies from rooftops during a raid in the occupied West Bank. pic.twitter.com/sQ6mElnfEK