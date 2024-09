SuperLiga: Universitatea Craiova n-a câștigat de trei etape, dar Andrei Ivan se visează campion al României

Andrei Ivan (27 de ani) a afirmat că își dorește să devină campion cu Universitatea Craiova în acest sezon, deși gruparea din Bănie a obținut un singur punct în ultimele trei etape din SuperLiga.

Două înfrângeri (cu Dinamo și Poli Iași) și o remiză (cu Rapid) sunt ultimele rezultate ale echipei antrenate de Constantin Gâlcă.

Andrei Ivan crede că Universitatea Craiova poate câștiga titlul în acest sezon

Gruparea olteană a acumulat 15 puncte în 9 etape și ocupă locul 4 în clasament, însă Ivan rămâne încrezător.

„Ar trebui să fie momentul nostru, pentru că în fiecare an ne-am impus ceva, dar nu am putut rezolva nimic. Am avut un start foarte bun de campionat, trebuia să mai luăm niște puncte cu echipele care sunt mai jos decât noi acum”, a declarat Andrei Ivan pentru orangesport.ro.

În etapa a zecea, Universitatea Craiova va juca pe terenul echipei ‘U’ Cluj, care se află pe prima poziție în SuperLiga, cu 21 de puncte. Partida va avea loc duminică, 22 septembrie, de la ora 21:30.

Patru titluri de campioană a României are Universitatea Craiova în palmares: 1974, 1980, 1981 și 1991. Ultimul titlu a fost cucerit cu Sorin Cârțu pe banca tehnică.