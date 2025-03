VIDEO Pană majoră de curent în Cuba. Majoritatea locuitorilor nu aveau energie electrică nici sâmbătă

Cei mai mulți cubanezi nu aveau energie electrică nici sâmbătă, la o zi după ce s-a produs cea mai recentă pană de curent pe scară largă din țara latinoamericană, relatează AFP.

Este prima pană generalizată de curent cu care se confruntă Cuba în 2025, respectiv a patra din ultimele șase luni.

Țara din Caraibe a fost afectată de o criză economică majoră, marcată de o penurie larg răspândită de alimente și combustibil, și are o rețea electrică învechită.

Autoritățile au declarat, sâmbătă, că sunt folosite circuite paralele pentru a alimenta cu energie electrică sectoare prioritare, inclusiv spitalele, și unele cartiere.

#Cuba suffered a general blackout on Friday caused by a crash of its national electricity grid.

It's the fourth major power outage on the island in five months. #Cuba's government blames a six-decade-long US trade embargo for its difficulties in keeping the lights on. pic.twitter.com/m6MDSGl8FZ