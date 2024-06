VIDEO Rareș Hopincă, candidat la Primăria Sectorului 2: Majoritatea stâlpișorilor de pe trotuar vor fi îndepărtați / Mai promite metrou până în Voluntari

Candidat PSD-PNL la Primăria Sectorului 2, Rareș Hopincă, fost prefect al Capitalei, a spus, la „Cursa pentru Bucureşti”, că, dacă va fi ales, va scoate stâlpișorii instalați de actualul primar, Radu Mihaiu, pentru a împiedica șoferii să parcheze pe trotuar. Pe lista de promisiuni se află și supraetajarea parcărilor mari dintre blocuri.

HotNews.ro consideră că e datoria sa ca, mai ales la alegeri, cei care cer votul să poată discuta cu cetățenii. Și unde pot vorbi mai bine candidații la primării decât în mașină, în circulația infernală a orașului? Astăzi, reportajul video și dialogul cu Rareș Hopincă.

Rareș Hopincă are o listă de promisiuni pentru locuitorii din Sectorul 2. Trei pasaje – unul peste calea ferată de la Petricani, unul peste calea ferată din Baicului și unul la intersecția Andronache cu Colentina -, extinderea metroului de la Pipera, cu două stații, până la Petricani și construirea magistralei M7 Universitate – Voluntari, construirea magistralei Universitate -Pantelimon se numără proiectele pe care Primăria Sectorului 2 le-ar putea face sau ar putea contribui la ele, a susținut Rareș Hopincă în interviul acordat pentru cititorii HotNews.ro.

Reamintim că metroul este la Ministerul Transporturilor, iar de proiectele mari de infrastructură se ocupă Primăria Capitalei, dar se pot face parteneriate sau primăria de sector poate primi acordul să se ocupe de astfel de lucrări.

Despre problema parcărilor de reședință, Hopincă susține că ar face un etaj peste parcările cu o suprafață de peste 2000 de metri pătrați dintre blocuri. O altă variantă ar fi reducerea grădinilor dintre blocuri pentru a crește numărul de locuri de parcare, „acolo unde va fi cazul”. Se va tăia și din trotuare, „acolo unde lățimea permite”.

La capitolul salubrizare, promisiunea candidatului PSD-PNL la Primăria Sectorului 2 este că va face licitație pentru desemnarea unui nou operator și că va pune camere video pentru a fi prini cei care aruncă gunoiul lângă stâlpi.

Promite trei pasaje

HotNews.ro: Cine sunteți și de ce ați ales să candidați la Primăria Sectorului 2?

Rareș Hopincă: Am 39 de ani, sunt fost prefect al Capitalei, un om care a mai lucrat în administrație. Am condus și Sectorul 5 din poziția de city manager și am ales să rămân în administrație după ce am avut experiență în domeniul privat pentru că mi-a plăcut, am prins gustul. Deci până la urmă sunt un om pasionat de administrație, asta vreau să fac și când am primit propunerea din partea PSD și PNL de a candida la Primăria Sectorului 2 am acceptat.

Dar de ce Sectorul 2 și nu Sectorul 5, unde cunoașteți mai bine situația?

În primul rând, locuiesc în Sectorul 2, în zona Parcului Circului. PSD și PNL, la începutul acestui an, au făcut o serie de sondaje, am fost testat în acele sondaje, rezultate au ieșit pozitive. Și atunci, în acest context, am primit propunerea.

Care sunt principalele proiecte pe care le aveți pentru Sectorul 2 și pe care le veți implementa în cazul în care veți fi ales primar?

În mod concret, pe partea de mobilitate rutieră, vom construi trei pasaje. Pentru două deja avem documentații tehnice elaborate în 2019 de Primăria Capitalei. Mă refer la Pasajul Petricani, peste calea ferată, în zona Pipera. Mă refer la un pasaj în zona Gherghiței-Fundeni pentru descărcarea traficului de pe autostradă, desigur, împreună cu resistematizarea străzii Gherghiței, pentru că acolo se creează o aglomerație extrem de mare, din motive evidente. Și apoi, avem în plan un pasaj subteran la bariera Baicului, pentru că în acea zonă practic izolăm o parte însemnată a Sectorului 2.

„Modelul sectorului 4”

Pe partea de infrastructură mare, vreau să preluăm modelul Sectorului 4 și să ne implicăm în dezvoltarea rețelei de metrou. Și aici sunt trei priorități. Cea mai avansată este lucrarea de la Universitate la Pantelimon, extinderea metroului M5. Metrorex deja lucrează din 2021 la proiectare.

Dar nu aveți dumneavoastră treabă cu metroul…

Da și nu. Nici Sectorul 4 n-a avut, dar a făcut extindere de metrou până la urmă. Deci la Magistrala M5 deja se lucrează și aici, dacă din punct de vedere administrativ ne vom putea implica, ne vom implica pentru a grăbi procesul. Dar avem două magistrale în care ne vom implica de la zero. Prima este în zona Pipera-Dimitrie Pompeiu, unde vom extinde cu două stații metroul, până în zona Petricani, iar a doua prioritate pentru noi ca sector este să preluăm studiul de fezabilitate pentru magistrala M7. Segmentul care ne interesează leagă Piața Unirii, Obor, Colentina, Doamna Ghica de Voluntari.

Dar ce faceți cu tramvaiul 21 care are cale unică de rulare și merge foarte bine? Cumva acesta a fost unul dintre motivele pentru care această magistrală nu a fost o prioritate. Nu prea mai are sens să faci metrou dacă ai un tramvai care circulă foarte bine.

Când eram city managerul Sectorului 5, preluasem de la Metrorex aceeași magistrală M7 pe segmentul Bragadiru-Piața Unirii și exact aceeași a fost discuția. Trebuie să facem un studiu de fezabilitate, profesionist, tehnic, care să ne dea soluția.

Și sunt de acord cu dumneavoastră, s-ar putea ca soluția ideală să fie să creăm metrou ușor, să protejăm linia lui 21 și s-ar putea să ajungem la un cost de trei ori mai ieftin. Și sunt de acord cu opțiunea asta, dar trebuie să avem o soluție tehnică dată de specialiști și după aceea implementarea va fi pasul următor, dar sunt de acord cu această opțiune, caz în care, paranteză și închei, va trebui ca unele dintre intersecțiile mari să le tratăm cu pasaje, de regulă subterane, pentru că nu mai avem unde să ne înălțăm cu șosele în București.

„Vom supraetaja parcările rezidențiale cu suprafețe de peste 2000 de metri pătrați”

A treia prioritate care se leagă de zona de mobilitate este cea a parcărilor de reședință, pentru că aici avem o mare deficiență. Am cinci direcții pentru chestiunea asta. Primele două se vor materializa cel mai repede și vor duce la creșterea cea mai rapidă a numărului de locuri. Vo supraetaja cu un etaj parcările rezidențiale actuale, care au suprafețe mai mari de 2.000 de metri pătrați și vom face resistematizare. Practic, resistematizăm grădina.

Adică vreți să tăiați din grădina blocurilor ca să faceți parcări?

Practic, resistematizăm grădina, nu e din grădină, că e o parcare actuală la toate blocurile. Toate cvartarele de blocuri au fost proiectate cu parcare, dar cum au fost proiectate în anii ’60, de regulă au fost proiectate luându-se în calcul necesitatea de patru locuri de parcare la o scară de 10 etaje și de două locuri de parcare la o scară de patru etaje. Spațiul public este foarte prost distribuit în momentul de față.

Unde exact vreți să faceți parcări?

Ca în Sectorul 5, regândim fluxul de intrare și de ieșire din cvartalul de blocuri, facem un sens unic pe care trebuie să încapă doar mașinile riveranilor, mașina de salubritate și, Doamne ferește, salvarea sau pompierii. În rest, redistribuim spațiul public într-un mod cât mai echitabil posibil, între spațiu verde și locuri de parcare.

Tăiați din spațiul verde?

De regulă, nu, doar să fie un colț sau știu eu, un metru, ca să muți gardul dintr-un loc în altul. Dar, de regulă, nu e nevoie de așa ceva și în niciun caz nu vom tăia copaci maturi care dau oxigen. Dar această soluție aduce, din experiență, între 20 și 30% mai multe locuri de parcare acolo unde se poate face această resistematizare. A treia prioritate este să construim parcări supraetajate în cartierele mari.

Hopincă promite și două parcări park&ride în zona Circului și Andronache: park&ride: „Nu am identificat exact amplasamentul”

Unde? Din discuțiile de până acum înțeleg că nu sunt terenuri libere.

Municipalitatea mai are terenuri, nu multe, ce-i drept, dar mai există terenuri, iar pentru proiecte de utilitate publică sunt necesare exproprieri de terenuri private, pentru că alte soluții nu sunt. Nu putem inventa terenuri sau scoate locuri de parcare din joben. Nu există. Dar pentru proiecte de utilitate publică vom expropria în zonele extrem de aglomerate. Avem, de asemenea, în plan două parcări de tip park&ride – una în Petricani, una în Colentina, în zona Andronache, pentru a prelua traficul de navetă.

Unde anume?

Nu am identificat concret amplasamentul, am identificat necesitatea.

Amplasamentul va face obiectul unui studiu tehnic de oportunitate și în funcție de cost vom decide în Consiliul Local. Iar aici, în zona pe care o traversăm (n.r. Ștefan cel Mare – Aleea Circului), vom face parcarea subterană care este prevăzută în strategia de parcare a municipiului București. Încă din anul 2008 erau prevăzute mai multe parcări. A fost realizată una singură din acea strategie, cea de la Universitate. Aceasta este una dintre parcările studiate atunci. Există studiu de fezabilitate la nivelul Primăriei Capitalei. Evident, va trebui reactualizat, dar aceasta va fi una dintre parcările subterane pe care cu siguranță le vom face. Și acestea sunt cele cinci direcții. Ne vom axa însă pe primele două și împreună cu arhitecții cu care am discutat, ne-am asumat un număr de minim de 7.000 de locuri de parcare nou create în primii 2 ani de mandat.

„Pe trotuar nu ai voie să parchezi, punct”

Veți permite parcarea mașinilor pe trotuar?

Cine spune că permite parcarea mașinilor pe trotuar, nu știe legea. Pe trotuar nu ai voie să parchezi, punct.

Veți ridica mașinile parcate pe trotuar?

Bineînțeles. Ridicarea de mașini nu funcționează deloc în Sectorul 2, dar absolut deloc și trebuie să începem să implementăm acest sistem. Trotuarul este pentru pietoni și de aceea spațiu public trebuie împărțit mult mai echitabil pentru a satisface nevoile tuturor utilizatorilor.

Trotuare tăiate pentru parcări „acolo unde se poate”

Veți tăia din trotuare ca să faceți locuri de parcare?

Unde se poate, da. Aici, de exemplu (n.r.- pe bd. Ștefan cel Mare), nu se poate, pentru că trotuarul este foarte îngust. Dacă ne uităm în stânga sau în dreapta, nu mai ai unde să tai din trotuar, dar sunt zone unde trotuarul are 6 metri lățime și dacă te uiți la traficul pietonal ai trei-patru pietoni pe oră. Sunt unele zone în care se poate tăia inclusiv din trotuar, dar nu poate fi o regulă universală pentru sector, pentru că nu permit toate trotuarele soluția asta.

Ce veți face cu stârpișorii puși la intrarea pe trotuar de primarul Radu Mihaiu, dacă veți fi ales primar?

În primul rând, consider că această soluție de protejare a trotuarului este cea mai proastă din toate cele posibile. Mulți dintre stălpișori sunt complet inutili și dacă vom întâlni în plimbarea noastră chiar voi semnaliza. Majoritatea stălpișorilor vor fi îndepărtați.

Fără stâlpișori cum împiedicați mașinile să urce pe trotuar?

Sunt soluții. Blochez cu spațiu verde între mașină și pieton. Sunt soluții brevetate peste tot în lumea asta. Spațiu verde sau barieră de pomi sunt folosite peste tot, ca separator al spațiului public între pieton și mașină.

Camere video pentru a-i prinde pe cei care aruncă gunoiul pe stradă

Sectorul 2 este unul dintre cele mai murdare din București. Sunt două probleme mari. Una – contractul de salubrizare este de acum 20 și ceva de ani, e făcut după standardele de atunci, care s-au schimbat foarte mult între timp. A doua chestiune este că oamenii aruncă gunoiul la stâlp. Cum rezolvați această problemă?

Bun, oamenii aruncă gunoiul la stâlp pentru că li se permite să arunce gunoiul la stâlp. Avem cel mai prost sistem de management al contractului de salubrizare din București, pentru că, da, este un contract vechi și este un contract probabil prost. Într-adevăr, străduțele din spatele blocurilor, de exemplu, nu sunt cuprinse în contractul de salubrizare.

Una dintre soluții ar fi camera video și o prezență mult mai activă a Poliției locale în acest domeniu. Pentru că Poliția Locală, prin Direcția de mediu, are atribuții concrete legate de curățenia din sector. Și a doua soluție este un management mult mai bun al contractului de salubrizare de către Direcția din Primărie.

Ce ați vrea să faceți cu contractul de salubrizare cu Supercom?

Trebuie scos la licitație. Va exista licitație pentru contract de colectare și depozitare.

Despre urbanism și betonarea spațiilor verzi

Să discutăm un pic despre Urbanism. În 2020, PNL, cot la cot cu PSD, au aprobat PUZ-ul Coordonator al Sectorului 2, care permite betonarea a zeci de hectare de spațiu verde și construirea de blocuri între case. Ce veți face dacă veți ajunge primar, veți da autorizații pe PUZ Sector 2, veți reface această documentație?

Nu, în niciun caz. PUZ Sector 2, din punctul meu de vedere și nu doar din punctul meu de vedere, este anulat în primă instanță, a fost suspendat, ca să zic așa, și cred eu că este o documentație de urbanism care va fi anulată de instanță. Nu vreau să intru pe motive, nici nu le cunosc atât de bine, doar vreau să remarc o singură chestiune. Sigur, sunt de analizat aceste motive de nelegalitate, mai ales dacă se permitea, nu știu, betonarea spațiului verde, ceea ce e, din punctul meu de vedere, complet inacceptabil.

„Cea mai urâtă stradă din București”

În ceea ce privește strada Lizeanu, eu am mai spus-o: din punctul meu de vedere, e cea mai urâtă stradă din municipiul București. Din păcate, se află în Sectorul 2. Noi avem un plan de regenerare urbană a acestei străzi și de expropriere. Noi avem câteva clădiri monument istoric pe această stradă pe care le vom expropria și le vom reda comunității cu funcțiuni culturale.

Mora lui Asan este monument istoric de patrimoniu industrial, unică în România. Mora lui Asan trebuie expropriată de către primărie și trebuie protejat cea a mai rămas și, din punctul meu de vedere, redat comunității, întregul amplasament cu funcțiuni culturale, împreună cu strada Lizeanu.

Ce ați face cu proiectul noul Obor, l-ați continua?

Proiectul noul Obor are o problemă, în sensul că Primăria București intervine pe rețeaua de termoficare exact pe străzile care au fost proaspăt lucrate de către Radu Mihaiu. Acum două zile, Primăria Capitale a notificat Sectorul 2 să predea amplasamentul Străzii Chiristigiilor, care este aproape finalizată. E regretabil că s-au cheltuit foarte mulți bani și ulterior va veni un nou șantier care va distruge amplasamentul, după care alți bani să se refacă.

În principiu, nu am nimic împotriva modernizării unor zone și crearea zonelor pietonale, dar am foarte multe lucruri împotriva lipsei de transparență și împotriva lipsei consultărilor publice reale, pentru că și în zona Chiristigiilor, și în zona Aleii cu ceas locuiesc foarte mulți cetățeni ai Sectorului 2, plătitori de taxe. La Sectorul 2 nu i-a întrebat nimeni vreodată dacă sunt de acord sau nu cu acel tip de amenajare și cred eu că este incorect.

Și atunci ce vreți să faceți, demolați ce s-a amenajat acolo?

Nu, nu vreau să demolăm. Vreau, cu intervenții minime, să adaptăm proiectul după cerințele comunității.

Pentru că trecem pe lângă Parcul Tei, aici actualul primar a făcut un studiu de oportunitate din care a reieșit că soluția corectă ar fi concesionare a parcului de distracții. Ce ați face cu acest proiect?

Nu cunosc. Studiul de oportunitate nu l-am citit. Totul pornește de la un calcul de oportunitate, în primul rând, și de la un calcul economic. Categoric nu este treaba primăriei să administreze un parc de distracții. Primăria are cu totul și cu totul altă treabă, dar acest parc de distracție este compus din două facilități. Este acea roată pe care o vedem și mai este o hală cu alte tipuri de facilități. Părerea mea este că această casă a grozei ar putea să fie, foarte bine, o sală multifuncțională de sport pentru cartier. În ceea ce privește roata, efectiv cred că e necesar să atragem un operator economic privat cu experiență în domeniu, care s-o administreze. Repet, nu cred că este treaba primăriei să administreze un parc de distracție.

Ce îi reproșează primarului Radu Mihaiu

Ce îi reproșați primarul lui Radu Mihaiu?

Lipsa de implicare. Sunt cartiere întregi din Sectorul 2 în care nu numai că nu a venit primarul, dar nu a mai călcat niciun inspector de la primărie, nici ADP-ul. Nu au fost nici asfaltări, curățenia este deficitară, practic sunt cartiere întregi, comunități întregi din sectorul nostru abandonate.

Puteți să-mi spuneți două calități ale primarului Radu Mihaiu?

Nu știu calități, pentru că nu îl cunosc atât de bine personal încât să spun calități, dar consider că ar fi preocuparea pentru conservarea patrimoniului cultural al sectorului.

Ce l-ați întreba pe primarul Mihaiu într-o dezbatere publică?

E clar că nu e potrivit pentru rolul de primar și cariera asta nu i se potrivește. L-aș întreba de ce a ales din prima să candideze la primărie, din moment ce văd că are o reținere și în a se consulta cu comunitatea și în a vorbi cu oamenii.