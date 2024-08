VIDEO Rusia acuză Ucraina că a bombardat un mall aglomerat din orașul ocupat Donețk

Un centru comercial aglomerat din orașul ucrainean Donețk, aflat sub ocupația forțelor ruse, a luat foc vineri, în urma unor presupuse bombardamente ucrainene, informează The Moscow Times și Reuters.

Denis Pușilin, guvernatorul numit de Kremlin la conducerea zonelor ocupate din regiunea Donețk, a acuzat forțele ucrainene că au rănit cel puțin șapte civili în „bombardamente masive țintite” asupra sud-vestului orașului Donețk, capitala regională.

❗️ Russian-backed authorities in eastern Ukraine's partially occupied Donetsk region accused Kyiv of bombing a shopping center Friday afternoon.



Read more: https://t.co/f0snVN7fT4 pic.twitter.com/R6JXQ3lYVv