LIVE Război în Ucraina, ziua 961: Trupele Kievului încearcă să împidiece avansul forțelor ruse într-un oraș strategic / Atac rusesc cu drone kamikaze și rachete balistice

Rusia a lansat un nou atac asupra Ucrainei. Mai multe persoane au murit după ce trupele ruse au lansat rachete balistice asupra Odesei, în sudul Ucrainei. Pe front se dau lupte grele în orașul strategic Torețk, unde forțele ucrainene încearcă să împiedice armata rusă să avanseze.

Cea mai sângeroasă lună de război pentru Rusia. Cifra dramatică a pierderilor zilnice ale Moscovei în Ucraina, dezvăluită de oficialii SUA

Sistemele de apărare aeriană ucrainene au doborât 29 din 66 de drone rusești lansate în timpul nopții, informează Reuters. 31 de drone „s-au pierdut”, cel mai probabil datorită războiului electronice, în timp ce două vehicule aeriene fără pilot s-au întors pe teritoriul Rusiei.

Moscova a lansat și două rachete.

Forțele ucrainene controlează aproximativ jumătate din orașul strategic Torețk din estul Ucrainei în timp ce încearcă să evite atacurile trupelor ruse, au declarat vineri autoritățile locale ale orașului, informează Reuters.

„Se poate spune că aproximativ 40-50% din oraș se află sub controlul forțelor armate ucrainene, în timp ce restul teritoriului este capturat de inamic”, a declarat Vasil Chinchik, șeful administrației militare a orașului Torețk, la televiziunea națională. .

Analiștii militari spun că capturarea orașului Torețk ar permite forțelor de invazie rusești să complice și mai mult logistica forțelor ucrainene în mare parte din estul țării.

Armata ucraineană a raportat în ultima zi opt ciocniri pe frontul de la Torețk, principalul impuls fiind concentrat asupra orașului și în apropiere de Shcherbynivka. Chinchik a spus că forțele ruse nu au avansat în oraș în ultimele 24 de ore.

Aproximativ 1.150 de persoane rămân în oraș, a spus el, în timp ce evacuările au continuat cu ajutorul soldaților și al poliției naționale.

Forțele ruse au avansat treptat, dar constant în est în ultima perioadă, cucerind orașul bastion Vuhledar în această lună.

Rusia atacă din timpul nopții mai multe regiuni ucrainene cu drone Shahed, potrivit forțelor aeriene ucrainene, potrivit Ukrinform.



Sirenele de raid aerian răsună în mai multe regiuni.

Rusia a pierdut 666.340 de soldați de la începutul războiului, potrivit armatei ucrainene, citate de The Kyiv Independent.

În ultima zi, 1.140 de soldați ruși au fost răniți sau uciși, mai susține Kievul.

Președintele rus Vladimir Putin și-a început vineri vizita Turkmenistan și a ajuns la locul unei conferințe internaționale la care urmează să vorbească mai târziu, potrivit unui videoclip difuzat de Kremlin, transmite Reuters.

La conferința din capitala turkmenă Ashgabat este de așteptat să participe lideri regionali, iar Putin urmează să țină discuții separate cu Serdar Berdymukhamedov, omologul său turkmen.

Videoclipul difuzat de Kremlin vineri dimineață l-a arătat pe Putin sosind la locul conferinței cu limuzina sa și dând mâna înăuntru cu liderul turkmen.

Kremlinul a spus că Putin urmează să discute situația din Orientul Mijlociu în marja evenimentului cu președintele iranian Masoud Pezeshkian, care este de asemenea așteptat să participe.

🇷🇺🇹🇲🇮🇷 Vladimir Putin has arrived in the capital of Turkmenistan, Ashgabat. A meeting with the President of Iran is planned there as well. pic.twitter.com/2u4i524hbP