VIDEO „Sunt dovezi”. Partenerul lui Trump în cursa prezidențială insistă că o comunitate de migranți din SUA „mănâncă pisici și câini”

Candidatul republicanilor la funcția de vicepreședinte, J.D. Vance, susține că Donald Trump nu a spus nimic eronat când a susținut că o comunitate de migranți din Ohio mănâncă câini și pisici: „Mulți cetățeni de acolo au spus că sunt dovezi”.

Întrebat miercuri de jurnaliști despre declarațiile lui Donald Trump din timpul dezbaterii cu Kamala Harris, J.D. Vance a spus că „nimeni nu a răspândit informații false”.

„Ceea ce s-a spus a fost că o comunitate mică din Springfield a cauzat multe probleme (…). Cei din conducerea orașului au spus că nu sunt dovezi, dar mulți cetățeni de acolo au spus că sunt dovezi. Asta înseamnă că city managerul nu știe exact ce se întâmplă în realitate”, a spus partenerul lui Donald Trump în cursa prezidențială.

„Am auzit numeroşi locuitori din circumscripţia mea spunând că au văzut aceste lucruri cu ochii lor, că au văzut răpiri, că au văzut gâşte răpite din parcuri şi sacrificate”, a adăugat J.D. Vance.

