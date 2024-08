VIDEO Turnul Eiffel, evacuat în ziua închiderii Jocurilor Olimpice de la Paris. Alarma a fost dată din cauza unui cățărător care s-a urcat pe monument

Poliţia franceză a evacuat Turnul Eiffel şi zona din jur după ce un bărbat a fost văzut escaladând monumentul din Paris, duminică, cu câteva ore înainte de ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice, relatează AP, preluată de News.ro.

Bărbatul fără tricou a fost văzut escaladând turnul înalt de 330 de metri (1.083 de picioare), duminică după-amiază. Nu este clar de unde şi-a început ascensiunea, dar a fost văzut chiar deasupra inelelor olimpice care împodobesc a doua secţiune a monumentului, chiar deasupra primei terase.

Poliţia a escortat vizitatorii să părăsească zona în jurul orei locale 15.00. Unii vizitatori care au rămas blocaţi pentru scurt timp la etajul al doilea au fost lăsaţi să iasă aproximativ 30 de minute mai târziu.

Potrivit Reuters, cățărătorul a fost arestat de către poliție, după ce a ajuns la una dintre platformele turnului.

Someone is climbing up the Eiffel Tower right now! pic.twitter.com/prpdDIeEN8