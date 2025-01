VIDEO Un combatant din Gaza interogat de israelieni recunoaşte că Hamas a utilizat spitale ca baze operaţionale

Autorităţile israeliene au dat publicităţii imagini cu interogatoriul lui Anas Muhammad Faiz Al-Sharif, un membru al grupării islamiste palestiniene Hamas capturat în timpul unei operaţiuni la Spitalul Kamal Adwan din nordul Fâşiei Gaza, în care acesta a dezvăluit despre practica grupării Hamas de a utiliza spitalele ca baze operaţionale, relatează marţi postul de televiziune israelian i24News, citat de Agerpres.

Difuzarea fragmentelor de la interogatoriul respectiv vine după operaţiunea majoră desfăşurată de divizia 162, în colaborare cu serviciul de securitate internă (ISA) şi unitatea 504.

În cadrul acestui interogatoriu, Al-Sharif a oferit detalii despre metodele operaţionale ale Hamas în cadrul infrastructurilor spitaliceşti. „Combatanţii se amestecă cu pacienţii, considerând spitalul drept zonă protejată de bombardamentele israeliene”, a dezvăluit el anchetatorilor. Acesta a mai spus că în şi în jurul spitalului Kamal Adwan erau instalate sisteme de transportare a armelor.

“Inside the hospital, they distribute the grenades and mortars equipment for attacking tanks, for ambush positions, and for tunnels underground…”



